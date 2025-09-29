 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске

Бывший студент колледжа в Архангельске напал с ножом на преподавателей, две женщины ранены и госпитализированы. Нападавшего задержали и возбудили против него уголовное дело
Фото: СУ СК Российской по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Фото: СУ СК Российской по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

18-летний житель Архангельска напал с ножом на преподавателей в Архангельском техникуме строительства и экономики. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Двух женщин, на которых он напал, госпитализировали.

По предварительным данным, нападавший ранее был отчислен из этого колледжа.

По информации «РИА Новости», следователи проверяют информацию о третьем пострадавшем — гардеробщике. «У нас речь идет о двух женщинах, ножевые ранения рук у гардеробщика проверяем. Информация может меняться», — сказал собеседник агентства. ТАСС сообщает, что, по предварительной информации, гардеробщик получил ножевое ранение.

Как утверждает «РИА Новости», задержать нападавшего помогли студенты колледжа. Сам юноша был в маске. По предварительным данным, он не пострадал.

В апреле в Ижевске силовики предотвратили вооруженное нападение 20-летнего местного жителя на школу. По данным следствия, он планировал совершить поджог и взрыв.

Мужчина купил компоненты для взрывного устройства с поражающими элементами и бутылки с зажигательной смесью, а также искал, где приобрести огнестрельное оружие, и подготовил манифест с описанием своих мотивов.

В ходе обыска в доме задержанного сотрудники ФСБ нашли два килограмма аммиачной селитры, три литра дизельного топлива, литр моторного масла и инструкцию для изготовления самодельной бомбы. В качестве поражающих элементов мужчина собирался использовать гвозди длиной 50 мм.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «приготовление к совершению террористического акта» (по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Ему грозит пожизненное лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Архангельск нападение колледж СУ СКР
Материалы по теме
Полиция Москвы опровергла нападение бабушки с ножом на 8-летнего внука
Общество
Юноша в Москве напал с ножом на семью
Общество
Во Владивостоке задержали подростков, напавших на граждан Узбекистана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Минфин допустил проведение трех IPO и SPO госкомпаний в 2026 году Инвестиции, 11:36
ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных. Видео Политика, 11:34
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Минтруд сообщил об увеличении пособия по уходу за ребенком Общество, 11:30
Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году Общество, 11:30
Управление капиталом: какие ПИФы и стратегии выбирают инвесторы Отрасли, 11:29
В Швеции задумались о создании собственного ядерного оружия Политика, 11:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 11:21
Что такое реферальные программы на криптобиржах Крипто, 11:10
Стубб заявил, что Финляндия не собьет сразу нарушившие границу самолеты Политика, 11:10
Курс биткоина восстановился после падения. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:02
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 11:01
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске Общество, 11:01
Инновации в фокусе: столица примет международный технологический саммит Радио, 11:00