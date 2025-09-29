Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске

Бывший студент колледжа в Архангельске напал с ножом на преподавателей, две женщины ранены и госпитализированы. Нападавшего задержали и возбудили против него уголовное дело

Фото: СУ СК Российской по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

18-летний житель Архангельска напал с ножом на преподавателей в Архангельском техникуме строительства и экономики. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Двух женщин, на которых он напал, госпитализировали.

По предварительным данным, нападавший ранее был отчислен из этого колледжа.



По информации «РИА Новости», следователи проверяют информацию о третьем пострадавшем — гардеробщике. «У нас речь идет о двух женщинах, ножевые ранения рук у гардеробщика проверяем. Информация может меняться», — сказал собеседник агентства. ТАСС сообщает, что, по предварительной информации, гардеробщик получил ножевое ранение.

Как утверждает «РИА Новости», задержать нападавшего помогли студенты колледжа. Сам юноша был в маске. По предварительным данным, он не пострадал.

В апреле в Ижевске силовики предотвратили вооруженное нападение 20-летнего местного жителя на школу. По данным следствия, он планировал совершить поджог и взрыв.



Мужчина купил компоненты для взрывного устройства с поражающими элементами и бутылки с зажигательной смесью, а также искал, где приобрести огнестрельное оружие, и подготовил манифест с описанием своих мотивов.

В ходе обыска в доме задержанного сотрудники ФСБ нашли два килограмма аммиачной селитры, три литра дизельного топлива, литр моторного масла и инструкцию для изготовления самодельной бомбы. В качестве поражающих элементов мужчина собирался использовать гвозди длиной 50 мм.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «приготовление к совершению террористического акта» (по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Ему грозит пожизненное лишения свободы.