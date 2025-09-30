Пострадавшие при нападении в архангельском техникуме в стабильном состоянии

В Архангельске рассказали о состоянии раненных экс-студентом учителей

Фото: СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Оба педагога, пострадавшие при нападении бывшего студента на техникум в Архангельске, сейчас в стабильном состоянии, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Нападение произошло 29 сентября. 18-летний молодой человек ворвался в техникум строительства и экономики, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Его обезвредили студенты.

Ранения получили две женщины — преподавательницы учреждения, обоим потребовались операции. Состояние одной изначально оценивалось как средней степени тяжести. Вторая пациентка находилась в тяжелом состоянии в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальное наказание — 15 лет заключения.