В приложениях банков начнет появляться спецкнопка против мошенников

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В приложениях банков в России появилась функция, которая дает возможность клиентам информировать об операциях, которые они не совершали.

Указания ЦБ о добавлении такой кнопки в банковские приложения вступили в силу сегодня. Ввести кнопку должны 13 банков — все системно значимые.

С помощью новой функции будет осуществляться прием заявлений от физических лиц об операциях, совершенных без их согласия или в случае, если согласие получено под влиянием мошенников. На основании этого заявления будет формироваться справка о каждой операции, которая будет включать данные о банке, клиенте, операции, получателе, сумме операции, ее валюте и дате проведения.

Если гражданин обратился в полицию, в приложении банка он сможет ответить на вопрос кредитной организации о факте влияния на него мошенников. В этом случае сотрудники правоохранительных органов могут запросить необходимую информацию в Банке России.

В указании ЦБ также говорится о том, что банки должны обеспечить возможность приема заявлений при помощи банкоматов и других технических устройств.

В приложении «Сбера» с 2019 года есть опция «Сообщить о мошеннике», сообщили РБК в пресс-службе банка. «Данный сервис, во-первых, позволяет максимально оперативно связаться с представителем «Сбера» и предотвратить попытку хищения в том случае, если мошенникам были названы данные банковской карты или код из СМС», — рассказали в банке. «С 1 октября 2025 года меняется схема работы с запросами клиентов, которые направляли заявление в полицию о мошенничестве. В этом случае ему от банка придет СМС или пуш-уведомление. Перейдя по ссылке, он попадет в чат в приложении «Сбербанк Онлайн», где сможет получить справку по операциям, которые оспаривает», — добавили в банке.

Спецкнопка также уже внедрена в приложение Т-Банка, сообщили РБК в пресс-службе банка. Если клиент заподозрил мошенничество, он может сообщить об этом прямо в приложении. Для этого достаточно выбрать операцию, нажать «Оспорить» и указать, что мошенники украли деньги», — сообщили там. После этого доступ к карте и личному кабинету будет ограничен на время. «Данные получателя автоматически отправляются в ЦБ для дополнительной проверки», — сообщили в банке.

В ВТБ-онлайн с 1 октября «появится функционал, позволяющий клиенту сообщить в банк о мошеннических операциях, — «тревожная кнопка», рассказали РБК в банке. «Клиент сможет отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно будет ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки. В зависимости от типа операции и статуса ее исполнения справка может быть автоматически сформирована сразу или в течение нескольких дней», — сообщили в ВТБ.

В Райффайзенбанке РБК сообщили, что с 1 октября клиенты могут заказать справки об операциях, которые были совершены без их согласия, в чате банковского приложения. В дальнейшем ее можно будет скачать в истории операций. «Для дополнительной защиты клиенты могут мгновенно заблокировать деньги в приложении, если подозревают мошенничество или заметили сомнительные операции. Деньги блокируются сразу на всех счетах и картах», — отметили в пресс-службе Райффайзенбанка.

С 1 сентября банки получили возможность ограничивать выдачу наличных средств, если есть подозрение, что клиент снимает деньги под влиянием мошенников. При появлении таких подозрений может появится лимит в 50 тыс. руб. на двое суток.