Как защититься от мошенников⁠,
0

Мошенники научились красть данные банковских карт через NFC

Сюжет
Как защититься от мошенников

Злоумышленники начали использовать схемы обмана с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей, позволяющих получать данные банковских карт жертвы при контакте смартфона со считывателем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Представители ведомства отметили, что мошеннические схемы в настоящее время усложняются. Так, злоумышленники под предлогом переустановки банковского приложения просят жертву скачать мобильное приложение для бесконтактных платежей, например, NFC Gate.

«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — пояснили в МВД.

Ведомство неоднократно предупреждало об опасности скачивания неизвестных приложений, в особенности на подозрительных сайтах.

В Lamoda пояснили, как мошенники крадут данные через маркетплейсы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Мобильное приложение NFC Gate было разработано в 2015 году немецкими студентами и свободно распространялось в сети. Впервые приложение начали использовать в криминальных целях в 2023 году. Злоумышленники маскируют NFC Gate под легитимные приложения и используют названия, вызывающие доверие пользователя — например, «Госуслуги Верификация» или «ЦБРезерв+».

После установки на смартфон жертвы приложение просит пользователя приложить банковскую карту к телефону с целью верификации. После того, как карту приложили к NFC-модулю, ее данные передаются мошенникам.

