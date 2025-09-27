 Перейти к основному контенту
Комиссар ЕС по обороне усомнился в создании «стены дронов» в течение года

Некоторые эксперты называют срок в год, но сложно сказать, удастся ли реализовать проект за это время, сказал Кубилюс

Некоторые эксперты считают, что ЕС мог бы завершить проект «стена дронов» в течение года, но назвать точный срок сложно. Такое мнение высказал в ходе брифинга еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает The Guardian.

Он отметил, что «не уверен» в таких сроках. За какое время, с его точки зрения, может быть реализован проект, Кубилюс не сказал.

«Но то, что я вижу, например, в странах Балтии, Польше, и особенно в недавних провокациях с беспилотниками, я считаю приоритетом <…> иметь эффективную систему обнаружения», — высказался еврокомиссар.

Как ЕС собирается защититься «стеной дронов» от России
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

ЕС «нужно разработать дополнительные возможности», которых ему сейчас не хватает, для борьбы с беспилотниками, продолжил Кубилюс. По его словам, об этом говорит опыт Украины, и изучение этого опыта в целом будет иметь решающее значение.

«Возможности обнаружения», которые являются приоритетом, подразумевают радары, акустические датчики и другого оборудование для обнаружения беспилотников, в том числе самолетного типа, летящих на малых высотах.

Затем, по словам Кубилюса, рассматривается задача, как уничтожать беспилотники: средствами радиоэлектронной борьбы, в том числе через глушение, или перехватчиками. Также возможно применение против дронов «традиционной, классической артиллерии».

Если ЕС не подойдет к этому вопросу с умом, он будет вынужден «использовать ракеты, которые могут стоить миллион [евро], чтобы сбить беспилотник, который стоит 10 тыс.[евро]», заключил Кубилюс.

«Стена дронов» — это инициатива стран Евросоюза по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе ЕС. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата дронов.

Инициатива «стена дронов» была предложена по меньшей мере в 2024 году, однако стала активно обсуждаться в последние несколько недель в связи с участившимися заявлениями о нарушениях воздушного пространства стран НАТО неопознанными беспилотниками. В некоторых европейских странах считают, что их запускала Россия.

Накануне, 26 сентября, состоялась видеоконференция министров обороны девяти государств — членов ЕС и Украины по этому вопросу.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что создание системы защиты от беспилотников будет непростой задачей. «Дроны — не комары», — подчеркивал он, поясняя, что беспилотники вряд ли сможет уничтожать «электронная стена».

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, в свою очередь, заявил, что исключение его страны из проекта оставит участок границы ЕС с Украиной открытым. «Это все равно, что построить забор с огромной дырой в нем», — пояснял депутат.

