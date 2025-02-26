Российские работники стали оплачивать свыше 85% пенсий пожилых

На фоне взрывного роста зарплат резко сократился базовый дефицит пенсионной системы в России. В 2024 году отчисления с зарплат текущих работников покрыли уже 86% расходов на страховые пенсии, подсчитал РБК. Два года назад было 67%

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В российской системе солидарного пенсионного обеспечения (когда пенсии нынешним пожилым финансируют работающие поколения) в 2024 году произошел резкий сдвиг: взносы работодателей с зарплат работников в части обязательного пенсионного страхования позволили профинансировать 86% расходов на выплату страховой пенсии по старости — против 75% в 2023 году и 67% в 2022-м. В прошлом году Фонд пенсионного и социального страхования (Соцфонд) собрал в свой бюджет этих взносов на 8,73 трлн руб., а на выплату трудовых пенсий потратил 10,15 трлн руб. (коэффициент покрытия — 86%), следует из отчета об исполнении бюджета Соцфонда, изученного РБК. В анализируемые суммы поступления страховых взносов включено погашение задолженности за истекшие расчетные периоды; взносы и выплаты в новых регионах также входят.

Исторически пенсионная система России была дефицитна в части обеспечения расходов на пенсии пожилым взносами с зарплат работников. Во многом этот растущий дисбаланс, покрывавшийся трансфертами из федерального бюджета, и стал причиной решения о поэтапном повышении пенсионного возраста, принятого в 2018 году. В 2017 году страховые взносы с зарплат покрывали только 68% выплат страховой пенсии.

В рублевом выражении первичный дефицит в 2024 году опустился до 1,4 трлн руб. — самого низкого значения по крайней мере с 2014 года (в предыдущие десять лет он в среднем превышал 2 трлн руб.). Помимо основной распределительной модели государство развивает и модель добровольных пенсионных накоплений, когда работник копит себе же на будущую пенсию (с 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений).

В 2025 году коэффициент может возрасти до 92% (прогнозируемые взносы на обязательное пенсионное страхование — 10,05 трлн руб., расходы на выплату страховой пенсии — 10,94 трлн руб.), следовало из осеннего проекта бюджета Соцфонда. РБК направил запрос в Минтруд.

Почему так произошло

На такую картину повлияло несколько факторов, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Первый фактор — рост заработных плат, который увеличивает объем поступлений страховых взносов», — отмечает он. По данным Росстата, номинальные зарплаты в России в январе—ноябре 2024 года выросли на 17,8% к январю—ноябрю 2023-го (данных за весь год еще нет).

Второй фактор — снижение числа выходящих на пенсию вследствие повышения пенсионного возраста, продолжает Сафонов. Из-за реформы часть тех, кто должен был бы выйти на пенсию, задерживаются на рынке труда. С 2017 года численность пенсионеров в России, получающих страховую пенсию, снизилась на 2,3 млн человек.

И третий фактор: индексация пенсий осуществляется по уровню инфляции, а не по динамике роста средней зарплаты, добавляет Сафонов. Поскольку номинальный рост зарплат, как правило, опережает уровень инфляции, разница между расходами на выплату пенсий и поступлениями взносов сокращается, уточняет он.

Кроме того, на динамику коэффициента покрытия мог повлиять и тот факт, что в структуре пенсионеров растет доля получающих социальные пенсии, которые ниже, чем пенсии по старости, предполагает экономист.

Действительно, основным фактором, благодаря которому удалось во многом сбалансировать доходы и расходы Социального фонда в части выплаты страховых пенсий, стал опережающий рост зарплат на фоне кадрового голода, подтверждает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. На 2025 год Соцфонд заложил увеличение фонда зарплат в экономике на 13,4%.

Однако вряд ли такое соотношение задержится надолго, считает он. «Я не думаю, что это долгосрочная история. В этом году индексация пенсий тоже идет по уровню инфляции: сначала хотели на 7,3% проиндексировать, потом увеличили до 9,5%, а в следующем году — с учетом возросших доходов Социального фонда — она может стать выше. И есть вероятность, что (на фоне торможения роста зарплат. — РБК) ситуация начнет меняться в обратную сторону», — рассуждает Ляшок.

Он также считает, что «никто не стремится» к тому, чтобы страховые взносы на 100% финансировали выплату пенсий, и в целом в этом нет необходимости.

Пока не вполне ясно, начался ли «разворот» тенденции ускоренного роста зарплат из-за ограниченных возможностей повышения их компаниями или оно продолжится из-за недостатка предложения труда, написали аналитики ЦМАКП 21 февраля.

В сентябре 2024 года РБК сообщал, что власти обсуждают варианты оптимизации бюджета Соцфонда. В итоге с 2025 года правительство подняло с одного до полутора минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) порог зарплаты, с суммы превышения которого субъекты малого и среднего предпринимательства платят пониженный тариф взносов социального страхования (то есть фактически взносы с зарплат в малом бизнесе увеличились). Правительство также унифицировало трансферты Соцфонду, заменив несколько раздельных траншей, связанных с пенсионной системой, единым трансфертом на обязательное пенсионное страхование. В настоящее время работодатели отчисляют страховые взносы по единому тарифу 30% и 15,1% — при превышении заработком так называемой предельной базы, из них 72,8% идут на пенсионное страхование (остальное — на медицинское страхование и от временной нетрудоспособности).