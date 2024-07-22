Опрос: 25% россиян готовы потратить на уход за пожилыми близкими до 10 тыс. руб.

Россияне рассказали, сколько могут потратить на уход за пожилыми близкими

Четверть россиян (25%) готовы тратить на уход за пожилыми родственниками от 5 тыс. до 10 тыс. руб. ежемесячно, при этом большинство заботятся о родных самостоятельно. Таковы результаты опроса компании «Сбербанк Страхование жизни» и медиахолдинга Rambler&Co (есть у РБК).

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co c 4 по 15 июля. Охват составил около 50,8 тыс. интернет-пользователей.

Каждый пятый участник опроса (19%) сообщил, что может потратить до 5 тыс. руб. Другие 19% респондентов назвали сумму от 25 тыс. до 50 тыс. руб. Еще 5% готовы потратить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., больше 100 тыс. руб. — 2%.

По данным результатов опроса, в уходе сейчас нуждаются 28% пожилых родственников россиян. В основном это связано с пенсионным возрастом или заболеванием.

Большинство опрошенных (70%) сочли хорошим вариантом обратиться за квалифицированной помощью в дом престарелых. 17% доверяют только частным сиделкам с медицинским образованием, а 13% — частным медицинским центрам.

При этом большая часть опрошенных (82%) ухаживают за пожилыми родственниками самостоятельно или с помощью близких. По 7% нанимают сиделку или медсестру и сотрудника дома престарелых.

В ноябре 2023 года опрос проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «VK Добро» показал, что у 30% россиян есть близкие, которым нужен уход. В основном уход необходим людям старше 60 лет (83%). 31% из них требуется ежедневный уход, 54% — помощь в бытовых вопросах, 15% — психологическая помощь и эмоциональная поддержка. 54% опрошенных рассказали, что справляются с уходом за близкими, 43% — справляются, но это для них тяжело.