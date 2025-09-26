 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Глава Минздрава Мурашко: к 2030-му доля россиян старше 60 лет превысит 25%
Через пять лет каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет, прогнозирует Минздрав. По его расчетам, через почти 20 лет таких будет более 30% от всего населения страны
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

К 2030 году более четверти населения России будут составлять люди 60 лет и старше, следует из презентации, которую министр здравоохранения Михаил Мурашко представил на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает «Интерфакс».

В презентации сказано, что, по прогнозу, к 2030 году россияне в возрасте от 60 лет составят 25,4% населения страны, а к 2046-му — 30,4%. Сейчас доля россиян старше 60 лет составляет 24,4% населения страны — 35,6 млн человек.

По данным Росстата, на 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения России составила 146 028 325 человек, что на 0,08% ниже предыдущего года.

Как старение населения повлияет на экономику России
Экономика
Фото:Кристина Кормилицына / РИА Новости

В октябре 2023 года Мурашко сообщал, что 23,5% от общей численности населения уже исполнилось 60 лет. Это почти 35 млн человек. Росстат в том же месяце спрогнозировал, что к началу 2046 года число граждан старше трудоспособного возраста в России достигнет 37,3 млн человек, или 26,9% населения.

При этом, согласно прогнозу ведомства, рекорд доли старшего поколения, достигнутый по итогам 2018 года перед началом пенсионной реформы, — 25,8% — будет побит к 2043-му.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году число людей в мире старше 60 лет удвоится, достигнув 2 млрд человек.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

