Польский президент предложил Сейму наказание за бандеровскую символику

Президент Польши Кароль Навроцкий внес в Сейм проект закона, направленный на борьбу с распространением бандеровской идеологии. Пресс-релиз опубликован на сайте администрации президента.

Как отмечает RMF, изменения заключаются в введении уголовной ответственности с санкцией до трех лет лишения свободы для тех, кто «публично пропагандирует» идеологию бандеровцев, Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, на территории России обе организации признаны экстремистскими и запрещены) «или идеологию, призывающую к насилию в целях воздействия на политическую или общественную жизнь».

В сообщении президентской администрации говорится, что целью изменений является противодействие «распространению в Польше ложных утверждений, касающихся преступлений, совершенных членами и сотрудниками Организации украинских националистов фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом, в частности преступлений геноцида, совершенного в отношении поляков на Волыни».

Ранее Навроцкий уже несколько раз заявлял, что в Польше необходимо законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской. По его словам, таким образом удастся «ликвидировать российскую пропаганду» и направить польско-украинские отношения в правильное русло.

Власти Украины грозили ответом на решения Польши, после того как президент республики Кароль Навроцкий анонсировал запрет бандеровской символики в стране.

Проект связан с предыдущими инициативами президента по изменению закона о помощи гражданам Украины, где он настаивал на выплатах только тем, кто работает, следует из сообщения. Хотя парламент ранее ограничил выплаты безработным украинцам, другие предложения президента, в том числе, ужесточение наказаний за пропаганду бандеровщины, не были приняты.

В пятницу, 26 сентября, Навроцкий подписал закон о продлении специальной помощи украинцам, но с новыми условиями. Теперь право на выплаты зависит от трудовой активности родителей и обучения детей в польских школах, а также от того, что доход иностранца составляет минимум 50% минимальной зарплаты. Кроме того, как отмечал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, президент подписал закон о продлении помощи украинцам в последний раз. Богуцкий тогда подчеркнул, что «решения, содержащиеся в этом законе, фактически означают конец «туризма за пособиями» из Украины за счет польского налогоплательщика».

Польша считает членов ОУН-УПА ответственными за геноцид польского населения Волыни в 1943 году на Западной Украине. В 1950 году Верховный суд Польши признал УПА преступной организацией.