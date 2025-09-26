 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Польше объявили о конце «туризма за пособиями» с Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий продлил специальную помощь для украинских беженцев, но сделал это в последний раз, заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, передает Bankier.

Навроцкий 26 сентября подписал закон, который ужесточает контроль за выплатами социального пособия для граждан Украины и других иностранцев. Теперь право на выплаты зависит от трудовой активности родителей и обучения детей в польских школах, а также от того, что доход иностранца составляет минимум 50% минимальной зарплаты. Этот закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.

По словам Богуцкого, подписанный закон положит конец выплатам людям, которые не работают, не проживают в Польше и чьи дети не учатся в стране. «Решения, содержащиеся в этом законе, фактически означают конец «туризма за пособиями» из Украины за счет польского налогоплательщика», — сказал Богуцкий.

Gazeta Wyborcza узнала об идее Польши для уничтожения дронов над Украиной
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Новые правила справедливы как для поляков, так и для украинцев, которые работают и участвуют в польской социальной системе, уверен Богуцкий.

Богуцкий подчеркнул, что президент больше не планирует подписывать законы с подобной специальной помощью — дальше украинцев будут рассматривать на равных с другими иностранцами условиях.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в конце июля оценило число украинцев, покинувших родину, в 5,6 млн человек, из них в Европе — 5,1 млн. Из этого количества более чем по 1 млн находятся в Германии и Польше.

Беженцы с Украины, работающие в Польше, даже при окончании конфликта Киева и Москвы вряд ли вернутся на родину, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch. «Они очень хорошо интегрированы в польский рынок труда. Так что, даже если завтра будет достигнуто прекращение огня, мы действительно не ожидаем возвращения такого большого числа украинских беженцев на Украину», — пояснил аналитик по Польше Милан Трайкович.

