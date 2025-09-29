 Перейти к основному контенту
Министр обороны Британии обратился к Путину по поводу конфликта с Киевом

Сюжет
Военная операция на Украине
Джон Хили
Джон Хили (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Джон Хили на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле заочно обратился к российскому президенту Владимиру Путину, его слова передает Sky News.

«Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», — заявил Хили.

Также министр обороны подчеркнул, что за текущий год Лондон поставил Киеву самый большой объем военной помощи.

По данным Sky News, Хили играет ведущую роль в организации британской и международной поддержки Украины. Он совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом является сопредседателем альянса стран, предоставляющих военную помощь Украине.

Британия объявила о выделении $2,7 млрд на оружие Украине
Политика
Джон Хили

Накануне экс-глава британской разведки MI5 Элиза Мэннингем-Буллер выразила солидарность со словами экс-советника президента США Фионы Хилл, что Великобритания, вероятно, уже находится в «состоянии войны» с Россией.

Ранее в сентябре в Минобороны Великобритании сообщили, что Лондон выделил Киеву более £2 млрд (свыше $2,7 млрд) на покупку вооружения через Международный фонд помощи Украине (IFU), возглавляемый Британией. Хили также сообщил, что IFU уже поставил Киеву более 1 тыс. систем ПВО, более 600 дронов, системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции ПВО. Новые поставки ожидаются в ближайшие недели.

Россия осуждает военную помощь Украине. С начала военной операции министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что западные страны, поставляя военную помощь Украине, ведут против России «прокси-войну». В Кремле также указывали на фактическое участие Североатлантического альянса в конфликте на стороне Украины.

