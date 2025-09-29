Сикорский допустил, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая
Конфликт на Украине закончится так же, как в свое время завершилась Первая мировая война, предположил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN. Он напомнил, что тогда боевые действия завершились, когда одна из сторон исчерпала все ресурсы для продолжения войны.
«Нынешняя война, скорее всего, закончится так же, как Первая мировая. Одна или другая сторона исчерпает запасы для ее продолжения», — считает польский министр.
Первая мировая война завершилась в ноябре 1918 года подписанием Компьенского перемирия. Одним из ключевых факторов поражения Центральных держав (Германская империя, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария) стало полное истощение их ресурсов. Германия оказалась в ситуации, когда военные склады опустели, а морская блокада стран Антанты лишила страну доступа к сырью и продовольствию.
Ранее Сикорский подчеркивал, что страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России. Он предупредил, что предоставление Украине гарантий безопасности может привести к военному столкновению с Москвой.
В августе Сикорский пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине, в случае если президент Украины Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. До этого Сикорский отмечал, что Россия не заинтересована в существовании независимой Польши и Украины. Эти слова представитель МИД России Мария Захарова назвала «набором абсурдных тезисов».
Польша остается одним из крупнейших поставщиков военной и гуманитарной помощи Украине. Через расположенную в стране базу Ясенка — Жешув проходит значительная часть международной поддержки Киеву.
В январе президент России Владимир Путин отмечал, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц-два. Говоря о поддержке Киева странами Запада, российский лидер подчеркнул, что «в этом смысле суверенитет Украины почти нулевой».
