Военная операция на Украине⁠,
Сикорский допустил, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая

Сикорский допустил, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая война
Сюжет
Военная операция на Украине
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Grzegorz Krzyzewski / Fotonews / Global Look Press)

Конфликт на Украине закончится так же, как в свое время завершилась Первая мировая война, предположил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN. Он напомнил, что тогда боевые действия завершились, когда одна из сторон исчерпала все ресурсы для продолжения войны.

«Нынешняя война, скорее всего, закончится так же, как Первая мировая. Одна или другая сторона исчерпает запасы для ее продолжения», — считает польский министр.

Первая мировая война завершилась в ноябре 1918 года подписанием Компьенского перемирия. Одним из ключевых факторов поражения Центральных держав (Германская империя, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария) стало полное истощение их ресурсов. Германия оказалась в ситуации, когда военные склады опустели, а морская блокада стран Антанты лишила страну доступа к сырью и продовольствию.  

Gazeta Wyborcza узнала об идее Польши для уничтожения дронов над Украиной
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Ранее Сикорский подчеркивал, что страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России. Он предупредил, что предоставление Украине гарантий безопасности может привести к военному столкновению с Москвой. 

В августе Сикорский пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине, в случае если президент Украины Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. До этого Сикорский отмечал, что Россия не заинтересована в существовании независимой Польши и Украины. Эти слова представитель МИД России Мария Захарова назвала «набором абсурдных тезисов».

В Польше резко выросло количество желающих воевать за страну
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Польша остается одним из крупнейших поставщиков военной и гуманитарной помощи Украине. Через расположенную в стране базу Ясенка — Жешув проходит значительная часть международной поддержки Киеву.

В январе президент России Владимир Путин отмечал, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц-два. Говоря о поддержке Киева странами Запада, российский лидер подчеркнул, что «в этом смысле суверенитет Украины почти нулевой».

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Первая мировая война Украина Радослав Сикорский
