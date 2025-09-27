В Польше резко выросло количество желающих воевать за страну

IBRiS: в Польше число желающих воевать за страну за 5 месяцев выросло до 44,8%

Согласно данным опроса IBRiS, 44,8% жителей Польши готовы встать на защиту страны в случае угрозы войны. В апреле только 10,7% были готовы пойти добровольцами в армию

Фото: Omar Marques / Getty Images

Почти 45% опрошенных поляков заявили, что готовы встать на защиту страны в случае угрозы войны, следует из данных опроса Института рыночных и социальных исследований (IBRiS) для радио ZET. Почти половина респондентов (49,1%) призналась, что не пошла бы добровольно защищать свою страну.

Среди мужчин более половины (54%) хотели бы сражаться за Польшу, в то время как 44% не пошли бы добровольно в армию. Среди женщин каждая третья призналась, что пошла бы добровольно защищать страну, в то время как 55% ответили, что не сделали бы этого.

Согласно исследованию, молодежь меньше всего заинтересована в борьбе за Польшу: так, 69% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет сказали, что в случае угрозы не будут защищать страну (64% ответили «скорее нет», и 5% — «точно нет»). 13% ответили «скорее да», но никто из опрошенных не признал, что «точно» готов защищать Польшу. 18% не знают, как они поступили бы.

Опрос проводился 13–14 сентября 2025 года методом телефонных интервью (CATI), репрезентативная выборка — 1067 человек.

Согласно апрельскому опросу IBRiS для газеты Rzeczpospolita, если бы началась война, только 10,7% взрослых поляков готовы пойти добровольцами в армию по сравнению с 15,7% осенью 2023 года. Четверть граждан не будут ничего делать (22% в 2023 году). 6,7% не знают, как повели бы себя.

Каждый третий поляк (32,6%) покинул бы место жительства: 18,5% уехали бы за границу, а 14,1% — искали бы убежище в Польше (в 2023 году 37,4% респондентов сообщали, что переехали бы за границу или в более безопасный регион страны).

На прошлой неделе глава Центрального военного рекрутингового центра Польши Гжегож Вавжинкевич заявил, что за семь месяцев этого года на добровольные военные сборы записались более 20 тыс. граждан. Он ожидает, что до конца года подготовку пройдут 40 тыс. поляков, что более чем вдвое больше, чем в 2022-м.

Польская армия — третья по численности в НАТО после США и Турции, она насчитывает 216 тыс. человек. С 2010 года страна отказалась от всеобщей воинской повинности, перейдя на добровольную контрактную службу.