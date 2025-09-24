В России анонсировали увеличение размера МРОТ

Мишустин: в России размер МРОТ с 2026 года составит 27 093 рублей

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минимальный размер оплаты труда с 2026 года вырастет до 27 093 руб., сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании с членами правительства. Эта мера приведет к увеличению зарплат для 4,5 млн человек, добавил он.

«Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», — сказал глава кабмина.

Он напомнил, что МРОТ необходим для расчета отпускных, больничных и связанных с этим пособий. Минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум в стране, подчеркнул он. Такая индексация будет продолжена, добавил премьер.

С инициативой увеличить МРОТ на 20,7% в июле выступил Минтруд. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 руб. Согласно указу главы государства Владимира Путина о национальных целях развития России, к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. руб.

При этом размер федерального прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2025 года составляет 17 733 руб. в месяц.