Лукашенко заявил о желании разговора с Зеленским

Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью репортеру «России 1» Павлу Зарубину после переговоров с президентом Владимиром Путиным.

«Я вот хотел бы с ним [Зеленским] просто поговорить, <...> у меня есть что ему сказать», — поделился Лукашенко.

«Владимиру Александровичу надо успокоиться — есть на столе хорошее предложение. С президентом Путиным обсуждали, не стану говорить — президент сам скажет. Хорошее предложение», — добавил он.

В том же интервью Лукашенко заявил, что «руководителям трех славянских государств» пора договориться об окончании «непонятной войны».