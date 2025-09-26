Лукашенко заявил о желании разговора с Зеленским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью репортеру «России 1» Павлу Зарубину после переговоров с президентом Владимиром Путиным.
«Я вот хотел бы с ним [Зеленским] просто поговорить, <...> у меня есть что ему сказать», — поделился Лукашенко.
«Владимиру Александровичу надо успокоиться — есть на столе хорошее предложение. С президентом Путиным обсуждали, не стану говорить — президент сам скажет. Хорошее предложение», — добавил он.
В том же интервью Лукашенко заявил, что «руководителям трех славянских государств» пора договориться об окончании «непонятной войны».
