Бабушка и внук оказались жертвами атаки дронов в Подмосковье
Бабушка с внуком погибли при атаке беспилотников по Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Он выразил соболезнования родственникам жертв и пообещал, что власти окажут им помощь.
«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук», — написал он.
Они погибли после атаки беспилотников. Всего были сбиты четыре беспилотника в Воскресенске и Коломне. В нескольких домах повреждены остекление и фасады, нарушено уличное освещение.
Ночью над российскими регионами силы ПВО сбили 84 беспилотника. В Минобороны уточнили, что четыре из них уничтожены над Московским регионом. Остальные перехватили над Брянской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Орловской и Курской областями.
В последний раз беспилотники на подлете к Москве сбили 23 сентября. Тогда в сторону столицы летел 41 дрон, все они были уничтожены.
