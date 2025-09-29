 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Бабушка и внук оказались жертвами атаки дронов в Подмосковье

Воробьев: бабушка и внук погибли в подмосковном Воскресенске при атаке дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Бабушка с внуком погибли при атаке беспилотников по Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Он выразил соболезнования родственникам жертв и пообещал, что власти окажут им помощь.

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук», — написал он.

Они погибли после атаки беспилотников. Всего были сбиты четыре беспилотника в Воскресенске и Коломне. В нескольких домах повреждены остекление и фасады, нарушено уличное освещение.

В Белгородской области умер пострадавший из-за дрона мужчина
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ночью над российскими регионами силы ПВО сбили 84 беспилотника. В Минобороны уточнили, что четыре из них уничтожены над Московским регионом. Остальные перехватили над Брянской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Орловской и Курской областями.

В последний раз беспилотники на подлете к Москве сбили 23 сентября. Тогда в сторону столицы летел 41 дрон, все они были уничтожены.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
беспилотники Андрей Воробьев Московская область атаки
Материалы по теме
Над Белгородской и Курской областями сбили 14 дронов
Политика
В Белгородской области умер пострадавший из-за дрона мужчина
Политика
Три человека пострадали при атаке дронов на предприятии в Шебекино
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Минфин допустил проведение трех IPO и SPO госкомпаний в 2026 году Инвестиции, 11:36
ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных. Видео Политика, 11:34
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Минтруд сообщил об увеличении пособия по уходу за ребенком Общество, 11:30
Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году Общество, 11:30
Управление капиталом: какие ПИФы и стратегии выбирают инвесторы Отрасли, 11:29
В Швеции задумались о создании собственного ядерного оружия Политика, 11:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 11:21
Что такое реферальные программы на криптобиржах Крипто, 11:10
Стубб заявил, что Финляндия не собьет сразу нарушившие границу самолеты Политика, 11:10
Курс биткоина восстановился после падения. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:02
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 11:01
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске Общество, 11:01
Инновации в фокусе: столица примет международный технологический саммит Радио, 11:00