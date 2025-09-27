Шерпа заявила об участии Путина в саммите G20

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. Об этом «РИА Новости» заявила шерпа России при организации Светлана Лукаш.

Она отметила, что вопрос представительства России пока решается. Также не определен формат участия Путина. Лукаш однако добавила, что он уделяет большое внимание саммитам G20.

«Группа двадцати» (G20) — это неформальный международный форум, объединяющий крупнейшие экономики мира. Он был создан в 1999 году на уровне министров финансов и глав центральных банков, а с 2008 года действует как платформа встреч лидеров государств. В состав G20 входят 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония. Кроме того, в форуме участвуют два региональных объединения — Европейский союз и с 2023 года Африканский союз.

Путин получил официальное приглашение на саммит G20 в Йоханнесбурге (Южная Африка) еще в июне. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев тогда заявил, что решение об участии примет Путин, окончательно оно обычно принимается ближе к дате саммита с учетом разных факторов, включая возможность проведения содержательных переговоров.

В последние годы Россию на G20 представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В мае в Кремле отметили, что формат G20 более интересен для России, чем возвращение в G8, поскольку значительная часть мирового экономического роста сосредоточена за пределами стран "Большой семерки".

В начале сентября президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на саммите «Большой двадцатки». Вместо него США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс.