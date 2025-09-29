 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные силы ПВО уничтожили в Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области четыре беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Гусев отметил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о детонации FPV-дрона на территории предприятия в Шебекино. По его словам, в результате взрыва осечены осколками три транспортных средства. В результате еще одной атаки дрона в селе Отрадное Белгородского района огнем уничтожен легковой автомобиль.

За ночь над российскими регионами сбили 41 беспилотник
Политика

Еще один автомобиль получил повреждения при детонации беспилотника в поселке Малиново Волоконовского района, добавил Гладков.

С 13:30 мск до 23:00 мск 28 сентября средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников, из них 13 — над Белгородской областью и один — над Курской областью, сообщило ранее Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Воронежская область Александр Гусев беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы беспилотников
Политика
Губернатор сообщил о сбитых беспилотниках в Воронежской области
Политика
Мужчина пострадал при падении обломков дрона в Воронежской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Дания подняла истребитель на фоне сообщений о дронах Политика, 03:54
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника Политика, 03:46
Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании Политика, 03:34
Нетаньяху сравнил удар по Катару с операцией США против бен Ладена Политика, 03:20
В США в отсеке шасси самолета нашли тело безбилетника Общество, 03:11
Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая Спорт, 02:56
Избиратели в Приднестровье поддержали оппозиционный «Патриотический блок» Политика, 02:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Песков назвал интенсивными отношения России и КНДР Политика, 02:16
Трамп заявил, что его план по Газе нацелен на «более широкий мир» Политика, 02:09
В аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты Политика, 02:00
Полиция назвала подозреваемого в нападении на церковь мормонов в Мичигане Общество, 01:47
Партия Санду заняла первое место на выборах после подсчета 95% бюллетеней Политика, 01:27
Два человека погибли при крушении легкого самолета в Техасе Общество, 01:24