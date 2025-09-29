В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника

Дежурные силы ПВО уничтожили в Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области четыре беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Гусев отметил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о детонации FPV-дрона на территории предприятия в Шебекино. По его словам, в результате взрыва осечены осколками три транспортных средства. В результате еще одной атаки дрона в селе Отрадное Белгородского района огнем уничтожен легковой автомобиль.

Еще один автомобиль получил повреждения при детонации беспилотника в поселке Малиново Волоконовского района, добавил Гладков.

С 13:30 мск до 23:00 мск 28 сентября средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников, из них 13 — над Белгородской областью и один — над Курской областью, сообщило ранее Минобороны.