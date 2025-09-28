 Перейти к основному контенту
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии выйти на протест

Игорь Додон, один из лидеров «Патриотического блока», призвал собраться у здания парламента в Кишиневе внем 29 сентября «в защиту народного выбора». По предварительным данным ЦИК, лидирует правящая партия «Действие и солидарность»

Председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии выйти на мирную акцию протеста 29 сентября — на следующий день после парламентских выборов.

Партия социалистов вместе с еще тремя политическими силами входит в оппозиционный «Патриотический избирательный блок», который, в частности, выступает за восстановление форматов сотрудничества с ЕАЭС и СНГ и считается пророссийским. По данным ЦИК, после обработки 45% бюллетеней, блок набирает 30,07%, а правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду — 42,24%.

Додон напомнил, что Санду ранее допустила возможность аннулирования результатов, заявив о предполагаемом вмешательстве в избирательный процесс. По мнению лидера Партии социалистов, PAS говорит о вероятной отмене, поскольку «превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть».

ЦИК Молдавии обнародовал первые результаты выборов в парламент
Политика
Фото:Andrei Pungovschi / Getty Images

Он предложил собраться у здания парламента в Кишиневе в 12:00 (совпадает с мск) «в защиту народного выбора». «Обращаемся ко всему обществу, ко всем политическим силам — вне зависимости от их идеологической ориентации, а также к лидерам общественного мнения — с призывом объединиться. <...> Выходим без партийной символики, только с государственным флагом, чтобы защитить демократию и голос народа», — написал Додон в телеграм-канале.

Глава Партии социалистов заявил об «обоснованных подозрениях и сигналов» о возможном вмешательстве властей в процесс голосования и подсчета голосов и злоупотреблениях в отношении избирателей, «неудобных для власти».

28 сентября основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что после задержания во Франции около года назад местные спецслужбы попросили его заблокировать ряд каналов в преддверии президентских выборов в Молдавии в обмен на «хорошие слова» о предпринимателе судье. Каналы из предоставленного списка проверили и частично удалили за нарушения правил. Вскоре команда Telegram получила второй перечень каналов, но отклонила запрос на блокировку, так как там почти не было нарушителей, но озвучивались политические позиции, «не нравящиеся французскому и молдавскому правительствам».

Генеральный инспекторат полиции Молдавии вечером в воскресенье предупредил о планах нескольких групп подготовить массовые беспорядки после выборов и во время протеста 29 сентября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и задержали трех человек.

