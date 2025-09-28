Оппозиционные силы Молдавии вместе набрали больше партии Санду
Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS), основанная президентом Майей Санду, набирает на парламентских выборах 44,53% голосов после обработки 78% протоколов, следует из данных ЦИК.
Оппозиционный «Патриотический избирательный блок», в который входят Партия социалистов во главе с бывшим главой государства Игорем Додоном и еще три политсилы, получает 27,82%.
У блока проевропейских партий «Альтернатива» — 8,70%, у Нашей партии Ренато Усатого — 6,53%, у «Демократии дома» — 5,99%.
Явка, по информации молдавского Центризбиркома, составила 52,07%.
Выборы в однопалатный парламент Республики Молдова прошли 28 сентября. По их результатам на ближайшие четыре года должен быть распределен 101 депутатский мандат. Молдавия — парламентская республика, так что будущее страны и ее политика зависят именно от этого голосования. На места в парламенте претендовало 23 кандидата: 15 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата. Чтобы пройти в парламент, избирательный блок должен получить минимум 7% поддержки, партия — 5%, независимый кандидат — 2%.
Опросы показывали, что депутатские мандаты получат политики от четырех партий и альянсов, при этом абсолютное большинство, которое сможет единолично принимать решения, не достанется никому. Речь о следующих политических движениях:
Правящая партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS. Эту правоцентристскую проевропейскую партию президент Молдавии Майя Санду (избрана в 2020 году, переизбрана в 2024-м) создала в 2016 году. В уходящем парламенте у нее 59 мандатов. Партийный список PAS на этих выборах возглавляет лидер партии и председатель уходящего парламента Игорь Гросу.
Партия обещает, что к 2028 году Молдавия войдет в Евросоюз, ее слоганы — «Мы движемся в реальном направлении. ЕС, мир, развитие» и «Защитите европейское будущее страны!». PAS также обещает в ближайшие четыре года следующее: удвоить доходы активного населения (частный сектор, учителя, врачи, полицейские, фрилансеры); увеличить экспорт молдавских товаров и услуг; обеспечить создание современной инфраструктуры — дороги в стране должны быть в хорошем или очень хорошем состоянии; продвигать национальные культуру и традиции.
«Патриотический избирательный блок» — ведущая оппозиционная сила. Этот альянс левого толка был создан в 2025 году.
В него вошли четыре партии:
- Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во главе с президентом республики в 2016–2020 годах Игорем Додоном, который возглавляет список всего блока;
- Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) во главе с президентом Молдовы в 2001–2009 годах Владимиром Ворониным;
- партия «Сердце Молдовы» во главе с бывшим башканом Гагаузии (2015–2023 годы) Ириной Влах. 26 сентября молдавский Центризбирком, заподозрив партию в нарушении правил финансирования, снял ее с выборов. «Патриотический блок» назвал решение незаконным и заявил, что Влах остается частью команды альянса;
- партия «Будущее Молдовы» во главе с бывшим премьером (2001–2008 годы) Валерием Тарлевым.
Первые две партии альянса ранее формировали «Блок коммунистов и социалистов», которому в уходящем парламенте XI созыва принадлежат 29 мест. Этот альянс выступает за восстановление форматов сотрудничества с ЕАЭС и СНГ. Он идет против правящей партии «Действие и солидарность», обвиняя ее в милитаризации Молдавии, и обещает в случае победы обеспечить республике мир и сохранить ее нейтралитет.
Блок «Альтернатива» — еще один оппозиционный альянс, созданный в 2025 году.
Его основали четыре политика:
- нынешний мэр Кишинева Ион Чебан (лидер партии «Национальное альтернативное движение») возглавляет партийный список;
- кандидат на выборах президента 2024 года Александр Стояногло, который шел на них от ПСРМ;
- бывший премьер-министр (2019–2020 годы) Ион Кику, лидер Партии развития и объединения Молдовы;
- Марк Ткачук, основатель движения «Партия коллективного действия — Гражданский конгресс».
«Альтернатива» выступает за европейскую интеграцию, которая, по его программе, «должна стать национальной идеей» — партия рассчитывает, что республика станет полноправным членом ЕС в короткие сроки.
«Наша партия» во главе с бывшим мэром города Бельцы и дважды кандидатом на выборах президента (2020, 2024) Ренато Усатым. Она существует с 1994 года и позиционирует себя как внепарламентская политическая формация, которая выступает за сбалансированную внешнюю политику.
