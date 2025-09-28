 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отказался от переизбрания на второй срок

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отказе от участия в кампании за переизбрание. Заявление он сделал в воскресенье в видеообращении, опубликованном в сети X.

Адамс отметил, что на решение повлияли «спекуляции в СМИ» и решение финансового совета заморозить миллионы долларов, что затруднило сбор средств для кампании.

«Несмотря на все, чего мы достигли, я не могу продолжать», — сказал он.

Адамс подчеркнул, что для него было честью быть мэром и что его кампания была направлена на «тех, кто не получает должного внимания, маргинализирован, брошен на произвол судьбы и предан правительством».

Отказ мэра от участия меняет расклад предстоящих выборов, отмечает CNN. В июне праймериз Демократической партии выиграл демократический социалист Зохран Мамдани, опередив бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, который продолжает кампанию как независимый кандидат.


Политика

65-летний Адамс — демократ, мэром Нью-Йорка он стал в 2022 году. Он 22 года служил в городской полиции, получил звание капитана и активно выступал в защиту прав чернокожих полицейских, писала The New York Times.

В 2024 году Адамсу предъявили обвинения, связанные со взяточничеством, мошенничеством с использованием электронных средств, заговором и сбором пожертвований на избирательную кампанию у иностранцев.

По данным документа, незаконные действия начались в 2014 году, когда Адамс возглавлял район Бруклин. В деле упоминаются дорогие международные поездки, оплаченные иностранными бизнесменами и турецким чиновником, стремившимся получить влияние на мэра.

