Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отказался от переизбрания на второй срок

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отказе от участия в кампании за переизбрание. Заявление он сделал в воскресенье в видеообращении, опубликованном в сети X.

Адамс отметил, что на решение повлияли «спекуляции в СМИ» и решение финансового совета заморозить миллионы долларов, что затруднило сбор средств для кампании.



«Несмотря на все, чего мы достигли, я не могу продолжать», — сказал он.

Адамс подчеркнул, что для него было честью быть мэром и что его кампания была направлена на «тех, кто не получает должного внимания, маргинализирован, брошен на произвол судьбы и предан правительством».

Отказ мэра от участия меняет расклад предстоящих выборов, отмечает CNN. В июне праймериз Демократической партии выиграл демократический социалист Зохран Мамдани, опередив бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, который продолжает кампанию как независимый кандидат.

