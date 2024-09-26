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Мэра Нью-Йорка обвинили в коррупции из-за подарков от турецкого чиновника

Одно из обвинений касается дорогих поездок, которые Адамсу организовывали иностранные бизнесмены и турецкий правительственный чиновник. Мэр заявил, что ждет возможности высказаться в свою защиту
Эрик Адамс (в центре) возле своей официальной резиденции в Нью-Йорке, США
Эрик Адамс (в центре) возле своей официальной резиденции в Нью-Йорке, США (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинения, связанные со взяточничеством, мошенничеством с использованием электронных средств, заговором и сбором пожертвований на избирательную кампанию у иностранцев, сообщает CNN со ссылкой на обвинительное заключение. Речь идет о пяти пунктах обвинения.

В документе говорится, что незаконные действия совершались с 2014 года, когда Адамс возглавлял нью-йоркский район Бруклин. В частности, в деле фигурируют «дорогостоящие международные поездки, в том числе от богатых иностранных бизнесменов и по крайней мере одного турецкого правительственного чиновника, стремившегося получить влияние на него».

В обмен на взятки от этого чиновника мэр оказал давление на пожарную службу города, чтобы турецкому консульству разрешили работать без проверки противопожарной безопасности. Также сообщается, что Адамс получал взятки от турецких бизнесменов.

«Я с нетерпением жду возможности защитить себя и жителей этого города, как я делал на протяжении всей своей профессиональной карьеры», — сказал мэр после появления обвинительного заключения. Представить свою позицию в суде он может уже в эту пятницу или понедельник.

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64-летний Адамс — демократ, мэром Нью-Йорка он стал в 2022 году. Он 22 года служил в городской полиции, получил звание капитана и активно выступал в защиту прав чернокожих полицейских, пишет The New York Times.

В 2006-м вышел в отставку и баллотировался в сенат штата Нью-Йорк от Бруклина. В это время он был замешан в скандале с лоббистами — поставщиками видеоигровых автоматов для ипподрома, которых он принимал у себя дома во время предвыборной кампании в 2009 году. Контракт с ними был в итоге расторгнут.

Район Бруклин он возглавил в 2014-м. В этот период к нему тоже появились вопросы со стороны правоохранительных органов: он основал некоммерческую организацию One Brooklyn, целью которой было содействие развитию района, но Адамс использовал ее и в личных целях, что привело к конфликту интересов. В обоих случаях до судебных разбирательств не дошло.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Нью-Йорк взяточничество коррупция Турция
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