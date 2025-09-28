В Киеве после взрывов произошли пожары

Пожары возникли в Святошинском, Соломенском и Днепровском районах, огонь охватил несколько зданий

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Пожары возникли в нескольких районах Киева после ночных и утренних ударов, заявил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

Ночью, в 04:35 мск, Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве. После этого он написал о падении обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском и Голосеевском районах, а также о разрушениях.

В 06:21 мск Кличко сообщил, что в Дарницком районе загорелся киоск. Пожары также возникли в Святошинском, Соломенском и Днепровском районах, огонь охватил автомобили и три здания, также загорелась территория автозаправки.

Согласно последним данным мэра, повреждения обнаружены почти в 20 местах в шести районах города. Пострадали 13 человек, еще трое погибли.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Сигналы воздушной тревоги ночью также звучали в других регионах Украины — в Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и других областях.