Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии

Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в Х пост создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, в котором рассказал о просьбах цензурировать телеграм-каналы перед президентскими выборами в Молдавии.

«Вау», — написал Маск в ответ на публикацию Дурова.

Павел Дуров 28 сентября сообщил, что после задержания во Франции французские спецслужбы попросили его помочь Молдавии в блокировке некоторых телеграм-каналов перед выборами президента. Бизнесмен отметил, что часть каналов действительно удалили за нарушения правил. В ответ на это Дурову пообещали «сказать хорошие слова» о нем судье, который дал распоряжение об аресте.

По словам предпринимателя, эти действия были неприемлемы: речь идет и о вмешательстве в судебный процесс и об использовании сложившейся ситуации в политических целях. После этого Дурову предоставили еще один список с каналами, которые не нарушали правил платформы, но транслировали позиции, которые не устраивали французское и молдавское правительства. Этот запрос Telegram отклонил.

На президентских выборах, прошедших в октябре прошлого года, победу одержала Майя Санду — она получила 55,33% голосов (929,9 тыс.). Санду заявляла, что Молдавия подверглась беспрецедентной атаке в истории Европы; избирателей, по ее словам, пытались подкупить, в выборы пытались вмешаться преступные группировки, а в обществе распространялась атмосфера страха и ненависти.

28 сентября в Молдавии проходят выборы в парламент.

Video