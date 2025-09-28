 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в Х пост создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, в котором рассказал о просьбах цензурировать телеграм-каналы перед президентскими выборами в Молдавии.

«Вау», — написал Маск в ответ на публикацию Дурова.

Павел Дуров 28 сентября сообщил, что после задержания во Франции французские спецслужбы попросили его помочь Молдавии в блокировке некоторых телеграм-каналов перед выборами президента. Бизнесмен отметил, что часть каналов действительно удалили за нарушения правил. В ответ на это Дурову пообещали «сказать хорошие слова» о нем судье, который дал распоряжение об аресте.

Граждане Молдавии в России рассказали, за кого проголосовали на выборах
Политика

По словам предпринимателя, эти действия были неприемлемы: речь идет и о вмешательстве в судебный процесс и об использовании сложившейся ситуации в политических целях. После этого Дурову предоставили еще один список с каналами, которые не нарушали правил платформы, но транслировали позиции, которые не устраивали французское и молдавское правительства. Этот запрос Telegram отклонил.

На президентских выборах, прошедших в октябре прошлого года, победу одержала Майя Санду — она получила 55,33% голосов (929,9 тыс.). Санду заявляла, что Молдавия подверглась беспрецедентной атаке в истории Европы; избирателей, по ее словам, пытались подкупить, в выборы пытались вмешаться преступные группировки, а в обществе распространялась атмосфера страха и ненависти.

28 сентября в Молдавии проходят выборы в парламент.

Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Video

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Илон Маск Павел Дуров парламентские выборы выборы президента Молдавия Майя Санду Telegram
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Майя Санду фото
Майя Санду
политик, президент Молдавии
24 мая 1972 года
Материалы по теме
Граждане Молдавии в России рассказали, за кого проголосовали на выборах
Политика
В Молдавии начались парламентские выборы
Политика
Десятки избирателей у посольства Молдавии в Москве. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала семейная пара Общество, 18:39
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии Политика, 18:24
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Экс-главу Минсельхоза Китая приговорили к смертной казни с отсрочкой Политика, 17:57
«Радиостанция Судного дня» впервые за 10 дней вышла в эфир Технологии и медиа, 17:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Вэнс заявил об отказах России от встреч по Украине в последние недели Политика, 17:32
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
На западе Украины водитель сбил двух военных при проверке документов Общество, 17:26
Рютте предрек завершение конфликта на Украине переговорами Политика, 17:20
Дания закроет небо для гражданских дронов после инцидентов с БПЛА Политика, 17:14
Денис Глушаков анонсировал прощальный матч Спорт, 17:10
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01