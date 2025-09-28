Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в Х пост создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, в котором рассказал о просьбах цензурировать телеграм-каналы перед президентскими выборами в Молдавии.
«Вау», — написал Маск в ответ на публикацию Дурова.
Павел Дуров 28 сентября сообщил, что после задержания во Франции французские спецслужбы попросили его помочь Молдавии в блокировке некоторых телеграм-каналов перед выборами президента. Бизнесмен отметил, что часть каналов действительно удалили за нарушения правил. В ответ на это Дурову пообещали «сказать хорошие слова» о нем судье, который дал распоряжение об аресте.
По словам предпринимателя, эти действия были неприемлемы: речь идет и о вмешательстве в судебный процесс и об использовании сложившейся ситуации в политических целях. После этого Дурову предоставили еще один список с каналами, которые не нарушали правил платформы, но транслировали позиции, которые не устраивали французское и молдавское правительства. Этот запрос Telegram отклонил.
На президентских выборах, прошедших в октябре прошлого года, победу одержала Майя Санду — она получила 55,33% голосов (929,9 тыс.). Санду заявляла, что Молдавия подверглась беспрецедентной атаке в истории Европы; избирателей, по ее словам, пытались подкупить, в выборы пытались вмешаться преступные группировки, а в обществе распространялась атмосфера страха и ненависти.
28 сентября в Молдавии проходят выборы в парламент.
