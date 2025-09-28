Санду заявила о попытках покупки голосов на парламентских выборах

Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках подкупа голосов на парламентских выборах. По ее словам, на то, чтобы купить голоса граждан, было затрачено более €100 млн. Трансляцию выступления главы государства вел Privesc.Eu Moldova.

«Мы все знаем, что Российская Федерация активно участвовала в выборах в Республике Молдова. Наши учреждения говорили о разных методах, начиная с попыток подкупа голосов. Они потратили сотни миллионов евро», — заявила Санду. Она призвала граждан голосовать бесплатно и показать миру, что «Молдова — это страна с достойными людьми».

По утверждению президента, за один голос каждый мог получить 400 леев (€20), и призвала не продавать свои голоса ни за эти деньги, ни за €400.

Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Молдавии. Так, посол России в Кишиневе Олег Озеров назвал эту избирательную кампанию «самой грязной» из тех, с которыми сталкивался. Он также обратил внимание на то, что Россия сталкивается с «абсолютно бездоказательными обвинениями» от первых лиц республики.

Парламентские выборы в Молдавии начались 28 сентября. Сейчас решается судьба однопалатного парламента, который будет работать на протяжении следующих четырех лет. В выборах участвуют 15 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.

За несколько дней до выборов ЦИК Молдавии отстранила от них две оппозиционные партии — «Сердце Молдовы» (Inima Moldovei) экс-главы Гагаузии Ирины Влах и «Великая Молдова» (Moldova Mare), которую возглавила экс-кандидат в президенты Виктория Фуртунэ.

Video

Ранее в республике не разрешалось исключать партии из числа участников избирательной кампании во время ее проведения. Оппозиция считает эти поправки неконституционными. Ее протест по поводу изменений был отклонен Конституционным судом.