Политика⁠,
Санду заявила о попытках покупки голосов на парламентских выборах

Майя Санду
Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках подкупа голосов на парламентских выборах. По ее словам, на то, чтобы купить голоса граждан, было затрачено более €100 млн. Трансляцию выступления главы государства вел Privesc.Eu Moldova.

«Мы все знаем, что Российская Федерация активно участвовала в выборах в Республике Молдова. Наши учреждения говорили о разных методах, начиная с попыток подкупа голосов. Они потратили сотни миллионов евро», — заявила Санду. Она призвала граждан голосовать бесплатно и показать миру, что «Молдова — это страна с достойными людьми».

По утверждению президента, за один голос каждый мог получить 400 леев (€20), и призвала не продавать свои голоса ни за эти деньги, ни за €400.

Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Молдавии. Так, посол России в Кишиневе Олег Озеров назвал эту избирательную кампанию «самой грязной» из тех, с которыми сталкивался. Он также обратил внимание на то, что Россия сталкивается с «абсолютно бездоказательными обвинениями» от первых лиц республики.

Десятки избирателей у посольства Молдавии в Москве. Видео
Политика

Парламентские выборы в Молдавии начались 28 сентября. Сейчас решается судьба однопалатного парламента, который будет работать на протяжении следующих четырех лет. В выборах участвуют 15 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.

За несколько дней до выборов ЦИК Молдавии отстранила от них две оппозиционные партии — «Сердце Молдовы» (Inima Moldovei) экс-главы Гагаузии Ирины Влах и «Великая Молдова» (Moldova Mare), которую возглавила экс-кандидат в президенты Виктория Фуртунэ.

Ранее в республике не разрешалось исключать партии из числа участников избирательной кампании во время ее проведения. Оппозиция считает эти поправки неконституционными. Ее протест по поводу изменений был отклонен Конституционным судом.

Ксения Потрошилина
Молдавия парламентские выборы Выборы
