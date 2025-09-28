 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Пензенской областью ввели план «Ковер»

Сюжет
Военная операция на Украине

В Пензенской области введен план «Ковер», сообщил в телеграм-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал глава Пензенской области.

План «Ковер» — специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях.

После объявления плана «Ковер» все воздушные суда должны незамедлительно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.

Материал дополняется

