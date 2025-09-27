В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы беспилотников
В Воронеже действует тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. На месте работают системы оповещения, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал жителей города зайти в помещение и отойти от окон. Если человек увидел беспилотник, то следует уйти из зоны его видимости.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам дронов Вооруженных сил Украины.
Так, в ночь на 11 сентября средства ПВО сбили несколько беспилотников в Воронежской области. Пострадавших и повреждений на земле не было.
В конце августа Воронежская облдума приняла закон, вводящий административную ответственность за распространение информации о работе систем ПВО и последствиях ударов дронов.
