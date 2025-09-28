 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще три аэропорта закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Пскова, Ярославля и Жуковский временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 05:17 мск.

Также Кореняко сообщил о возобновлении полетов в аэропорту Пензы — ограничения сняли в 05:39 мск.

В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы беспилотников
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак дронов.

В ночь на 28 сентября для полетов также временно закрыли аэропорты Калуги, Пензы и Самары, на момент публикации ограничения все еще действуют в аэропортах Калуги и Самары. Кроме этого, чуть более трех часов не принимал рейсы аэропорт Волгограда.

В период с 23.00 мск 27 сентября до полуночи силы ПВО сбили 17 дронов ВСУ над российскими регионами.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

