Еще три аэропорта закрыли для полетов

Аэропорты Пскова, Ярославля и Жуковский временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 05:17 мск.

Также Кореняко сообщил о возобновлении полетов в аэропорту Пензы — ограничения сняли в 05:39 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак дронов.

В ночь на 28 сентября для полетов также временно закрыли аэропорты Калуги, Пензы и Самары, на момент публикации ограничения все еще действуют в аэропортах Калуги и Самары. Кроме этого, чуть более трех часов не принимал рейсы аэропорт Волгограда.

В период с 23.00 мск 27 сентября до полуночи силы ПВО сбили 17 дронов ВСУ над российскими регионами.