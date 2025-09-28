 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Калуги, Пензы и Самары ввели временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 02:45 мск.

Также Кореняко сообщил о возобновлении полетов в аэропорту Волгограда — ограничения действовали чуть более трех часов.

В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы беспилотников
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Также в ночь на 28 сентября в Пензенской области ввели план «Ковер».

По данным Минобороны, в период с 23.00 мск до полуночи силы ПВО сбили 17 дронов ВСУ. Из них над территорией Белгородской области сбили семь дронов, над Воронежской — шесть, а над Ростовской — три. Один беспилотник сбили над Крымом.

