В трех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Калуги, Пензы и Самары ввели временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 02:45 мск.
Также Кореняко сообщил о возобновлении полетов в аэропорту Волгограда — ограничения действовали чуть более трех часов.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Также в ночь на 28 сентября в Пензенской области ввели план «Ковер».
По данным Минобороны, в период с 23.00 мск до полуночи силы ПВО сбили 17 дронов ВСУ. Из них над территорией Белгородской области сбили семь дронов, над Воронежской — шесть, а над Ростовской — три. Один беспилотник сбили над Крымом.
