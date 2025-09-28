Минобороны отчиталось о 17 уничтоженных за час дронах
В период с 23.00 мск до полуночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
Из них над территорией Белгородской области уничтожили семь дронов, над Воронежской — шесть, а над Ростовской — три. Также один беспилотник сбили над Крымом.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 00:10 мск сообщил, что над Воронежем и двумя районами региона уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших и разрушений не было. Ранее объявленная угроза удара беспилотников в Воронеже и Острогожском районе на момент публикации сохраняется.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов.
По данным Минобороны, в период с 20.00 до 23.00 мск средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ самолетного типа, из них над территорией Ростовской области уничтожили шесть беспилотников, над Курской областью — три, а над Белгородской — два дрона.
