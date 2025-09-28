 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось о 17 уничтоженных за час дронах

Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 23.00 мск до полуночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них над территорией Белгородской области уничтожили семь дронов, над Воронежской — шесть, а над Ростовской — три. Также один беспилотник сбили над Крымом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 00:10 мск сообщил, что над Воронежем и двумя районами региона уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших и разрушений не было. Ранее объявленная угроза удара беспилотников в Воронеже и Острогожском районе на момент публикации сохраняется.

Три человека пострадали при атаке дронов на предприятие в Шебекино
Политика

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов.

По данным Минобороны, в период с 20.00 до 23.00 мск средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ самолетного типа, из них над территорией Ростовской области уничтожили шесть беспилотников, над Курской областью — три, а над Белгородской — два дрона.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

