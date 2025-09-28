Поезд Москва-Дербент протаранил автомобиль на переезде в Дагестане

В Карабудахентском районе Дагестана пассажирский поезд сообщением Москва - Дербент столкнулся с легковым автомобилем, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, столкновение поезда с автомобилем произошло на железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги.

Железнодорожная станция Манас располагается на линии Махачкала — Дербент в поселке Манас. Регулируемый железнодорожный переезд для транспорта оборудован в границах станции на расстоянии около 600 метров к северо-западу от пассажирских платформ.

На фотографиях с места происшествия, опубликованных прокуратурой, виден сильно поврежденный автомобиль синего цвета.

Как сообщили ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и источник «РЕН ТВ», по предварительным данным, в ДТП погиб человек, находившийся в автомобиле. Прокуратура о погибших и пострадавших не сообщала.

По факту происшествия ведомство организовало проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На место происшествия выехал и.о. Махачкалинского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

В пятницу, 26 сентября, в Смоленской области на железнодорожном переезде на 439-м км перегона Рудня — Голынки столкнулись поезд и большегруз. Водитель грузовика погиб на месте.

В результате происшествия с рельсов сошли 18 вагонов, из них — 12 с бензином и четыре с пиломатериалами. Большинство из них опрокинулись и были охвачены пламенем, начался крупный пожар.

В ДТП пострадали двое сотрудников локомотивной бригады — машинист и его помощник. Власти региона назвали причиной ДТП проезд водителем фуры на переезде на запрещающий красный свет.