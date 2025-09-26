Власти Смоленской области назвали причину столкновения поезда с фурой

Video

ДТП с грузовиком и поездом в Смоленской области, которое переросло в крупный пожар, произошло, поскольку водитель фуры на переезде проехал на красный свет. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в телеграм-канале.

«Другие версии произошедшего не рассматриваются», — уточнил губернатор.

В СК заявили об аналогичной версии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения).

Утром 26 сентября поезд и большегруз столкнулись на железнодорожном переезде на 439-м км перегона Рудня — Голынки. Водитель грузовика погиб на месте.

В результате ДТП с рельсов сошли 18 вагонов, из них — 12 с бензином и четыре с пиломатериалами, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Большинство из них опрокинулись и загорелись. Огонь распространился на 400 кв. м. Пострадали двое сотрудников локомотивной бригады — машинист и его помощник, они от госпитализации отказались.