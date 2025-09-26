 Перейти к основному контенту
Общество
Вагоны с бензином загорелись из-за столкновения с выехавшей фурой

Грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом в Смоленской области, сообщила МЖД. Пострадали машинист и его помощник, с рельсов сошли 18 вагонов, начался пожар

Грузовой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде в Смоленской области, сообщает Московская железная дорога.

Авария произошла в 7:26 между станциями Рудня и Голынки, причиной стал выезд грузовика на пути перед приближающимся поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения не удалось избежать, сообщили в МЖД.

С рельсов сошли 18 вагонов с бензином, начался пожар. Пострадали двое сотрудников локомотивной бригады — машинист и его помощник. На участке приостановили движение поездов.

Общество

В сообщении МЧС говорится, что пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами.

На место аварии направились три пожарных и четыре восстановительных поезда.

