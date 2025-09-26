Вагоны с бензином загорелись из-за столкновения с выехавшей фурой
Грузовой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде в Смоленской области, сообщает Московская железная дорога.
Авария произошла в 7:26 между станциями Рудня и Голынки, причиной стал выезд грузовика на пути перед приближающимся поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения не удалось избежать, сообщили в МЖД.
С рельсов сошли 18 вагонов с бензином, начался пожар. Пострадали двое сотрудников локомотивной бригады — машинист и его помощник. На участке приостановили движение поездов.
В сообщении МЧС говорится, что пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами.
На место аварии направились три пожарных и четыре восстановительных поезда.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов