 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над частью районов Пензенской области ввели план «Ковер»

Мельниченко: над частью районов Пензенской области ввели план «Ковер»
Сюжет
Военная операция на Украине

В Пензенской области над частью районов объявили план «Ковер», заявил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

«Над рядом районов области введен план «Ковер», — написал он.

Согласно сообщению МЧС, режим беспилотной опасности в регионе объявили ранее — 26 сентября в 23:12 мск. Тогда же ведомство предупредило об ограничении интернета, о чем заявлял и Мельниченко.

План «Ковер» — специальный авиационный режим, вводящийся при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, беспилотников), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО.

После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.

В последний раз о введенном плане «Ковер» Мельниченко написал в ночь на 24 сентября. Это произошло после предупреждения об угрозе атаки дронов. Спустя более чем пять часов спустя «Ковер» отменили.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Олег Мельниченко Пензенская область беспилотники
Материалы по теме
Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковер»
Политика
В Пулково ввели план «Ковер» на фоне работы сил ПВО
Политика
В аэропорту Нижнекамска объявили план «ковер» и ограничили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Politico рассказало, как Трамп стал «президентом Европы» Политика, 03:57
Над частью районов Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:54
Верховный лидер Ирана заявил о недоговороспособности США Политика, 03:50
Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии Политика, 03:22
NBC сообщил о подготовке США ударов по наркокартелям внутри Венесуэлы Политика, 02:55
МИД отверг обвинения к КНДР насчет действия договора о ядерных испытаниях Политика, 02:33
Шерпа заявила об участии Путина в саммите G20 Политика, 02:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира Политика, 01:54
Посольство России в Лондоне предупредило об ответе при хищении активов Политика, 01:46
Как Совет Безопасности ООН восстановил санкции против Ирана Политика, 01:33
Rapira ответил на данные о рейдах силовиков из-за вывода средств в Дубай Финансы, 01:12
В Кривом Роге застрелили президента городской федерации самбо Общество, 01:05
Генпрокуратура подала иск к владельцам порта Туапсе Общество, 00:33
США рассекретят документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов Общество, 00:30