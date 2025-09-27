Над частью районов Пензенской области ввели план «Ковер»
В Пензенской области над частью районов объявили план «Ковер», заявил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.
«Над рядом районов области введен план «Ковер», — написал он.
Согласно сообщению МЧС, режим беспилотной опасности в регионе объявили ранее — 26 сентября в 23:12 мск. Тогда же ведомство предупредило об ограничении интернета, о чем заявлял и Мельниченко.
План «Ковер» — специальный авиационный режим, вводящийся при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, беспилотников), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО.
После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.
В последний раз о введенном плане «Ковер» Мельниченко написал в ночь на 24 сентября. Это произошло после предупреждения об угрозе атаки дронов. Спустя более чем пять часов спустя «Ковер» отменили.
