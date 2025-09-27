 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 23:20 мск.

В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы беспилотников
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

До этого аэропорт Волгограда закрывали для полетов в ночь на 27 сентября. Также ограничения вводились в воздушных гаванях Астрахани и Казани. За почти два часа приостановки полетов на запасные аэродромы тогда «ушли» два самолета, выполнявших рейсы в Волгоград.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Росавиация Волгоград аэропорты ограничения
