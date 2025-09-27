Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили полеты
В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что такие меры принимают, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Об ограничениях Кореняко сообщил в 05:35 мск.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, в ночь на 27 сентября МЧС в своем приложении предупредило жителей Волгоградской области о беспилотной опасности.
До этого, в ночь на 26 сентября, аэропорт Волгограда приостановил работу на более чем пять часов. О мерах в отношении астраханского аэропорта Нариманово Кореняко написал в последний раз 16 августа.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов