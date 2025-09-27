 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такие меры принимают, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Об ограничениях Кореняко сообщил в 05:35 мск.

Аэропорт Сочи приостановил полеты
Политика
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, в ночь на 27 сентября МЧС в своем приложении предупредило жителей Волгоградской области о беспилотной опасности.

До этого, в ночь на 26 сентября, аэропорт Волгограда приостановил работу на более чем пять часов. О мерах в отношении астраханского аэропорта Нариманово Кореняко написал в последний раз 16 августа.

