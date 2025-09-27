Третий российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Казани приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее полеты приостановили аэропорты Астрахани и Волгограда, о чем Кореняко написал в 05:35 мск. В аэропорту Казани аналогичные меры ввели в 06:39 мск.

Воздушные гавани Астрахани и Волгограда возобновили полеты в 07:23 мск. За почти два часа действия ограничительных мер на запасные аэродромы «ушли» два самолета, выполнявших рейсы в Волгоград.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В Татарстане МЧС в приложении объявило о ней в 05:18 мск.

В последний раз о приостановке полетов воздушных судов в аэропорту Казани Кореняко сообщал ранним утром 23 сентября. Об отмене ограничений представитель Росавиации объявил спустя примерно 11 часов.