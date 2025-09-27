 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Третий российский аэропорт приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Казани приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее полеты приостановили аэропорты Астрахани и Волгограда, о чем Кореняко написал в 05:35 мск. В аэропорту Казани аналогичные меры ввели в 06:39 мск.

Воздушные гавани Астрахани и Волгограда возобновили полеты в 07:23 мск. За почти два часа действия ограничительных мер на запасные аэродромы «ушли» два самолета, выполнявших рейсы в Волгоград.

Аэропорт Сочи сообщил о задержке пяти рейсов после ночных ограничений
Общество
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В Татарстане МЧС в приложении объявило о ней в 05:18 мск.

В последний раз о приостановке полетов воздушных судов в аэропорту Казани Кореняко сообщал ранним утром 23 сентября. Об отмене ограничений представитель Росавиации объявил спустя примерно 11 часов.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация Казань аэропорты Татарстан
Материалы по теме
Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили полеты
Политика
Датский аэропорт в Ольборге вновь приостановил работу из-за дронов
Политика
Аэропорт Сочи сообщил о задержке пяти рейсов после ночных ограничений
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
Ставки еще высоки: какие проценты по накопительным счетам в топ-10 банков Инвестиции, 09:30
СК возбудил дело о похищении тремя молодыми людьми сверстника в Приамурье Общество, 09:28
Ураган «Умберто» в Атлантике усилился до четвертой категории Общество, 09:23
«Забирайки» и «треугольники»: как россиян вовлекают в схемы через криптуПодписка на РБК, 09:01
Есть ли факторы, способные ослабить рубль. Валютный прогноз на октябрьПодписка на РБК, 09:00
Тыква как главный ингредиент сезона: семь рецептов для дома Вино, 09:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
10 мест, где снимали «Гарри Поттера» Недвижимость, 08:59
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 08:49
Нефтеперекачивающая станция в Чувашии прекратила работу после удара дрона Политика, 08:46
Сеул попросил Москву защитить интересы южнокорейских компаний в России Политика, 08:40
Госдеп решил аннулировать визу президента Колумбии за «подстрекательство» Политика, 08:20
Экс-главу ВСК не отпустили в зону спецоперации, несмотря на контракт Политика, 08:07
Как «поколение Z» запустило общенациональную волну протестов в Перу Политика, 08:02