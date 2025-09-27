За три часа над российскими регионами сбили 11 беспилотников

В период с 20.00 до 23.00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них над территорией Ростовской области было сбито шесть дронов, над Курской областью — три, а над Белгородской — два беспилотника.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В этот же день в период с 8:00 до 13:00 мск над территориями Курской, Белгородской и Брянской областей средства ПВО уничтожили десять дронов ВСУ.

Над Курской областью сбили пять дронов, над Белгородской - три, над Брянской - два беспилотника.