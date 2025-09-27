 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За три часа над российскими регионами сбили 11 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 20.00 до 23.00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них над территорией Ростовской области было сбито шесть дронов, над Курской областью — три, а над Белгородской — два беспилотника.

В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы беспилотников
Политика

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В этот же день в период с 8:00 до 13:00 мск над территориями Курской, Белгородской и Брянской областей средства ПВО уничтожили десять дронов ВСУ.

Над Курской областью сбили пять дронов, над Белгородской - три, над Брянской - два беспилотника.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

