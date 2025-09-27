ПВО уничтожила десять дронов над тремя регионами

ПВО уничтожила десять дронов над Белгородской, Брянской и Курской областями

Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Над территориями Курской, Белгородской и Брянской областей дежурные средства российской ПВО уничтожили десять украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Дроны сбили в период с 8:00 до 13:00 мск. Больше всего БПЛА уничтожили над Курской областью — пять. Три беспилотника перехватили над территорией Белгородской области, два — над Брянской.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что российские военные сбили над регионом восемь беспилотников, пытавшихся атаковать промышленные объекты. Он уточнил, что при падении части обломков были зафиксированы локальные возгорания, которые удалось потушить, никто не пострадал.

Утром 27 сентября Минобороны отчиталось о 55 сбитых за ночь дронах. Над Ростовской областью уничтожили 27 беспилотников. Еще восемь сбили над Брянской, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской, два — над Курской, один — над Белгородской.