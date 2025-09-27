 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО уничтожила десять дронов над тремя регионами

ПВО уничтожила десять дронов над Белгородской, Брянской и Курской областями
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Над территориями Курской, Белгородской и Брянской областей дежурные средства российской ПВО уничтожили десять украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Дроны сбили в период с 8:00 до 13:00 мск. Больше всего БПЛА уничтожили над Курской областью — пять. Три беспилотника перехватили над территорией Белгородской области, два — над Брянской.

Дроны ВСУ пытались атаковать промышленные объекты в Астраханской области
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что российские военные сбили над регионом восемь беспилотников, пытавшихся атаковать промышленные объекты. Он уточнил, что при падении части обломков были зафиксированы локальные возгорания, которые удалось потушить, никто не пострадал.

Утром 27 сентября Минобороны отчиталось о 55 сбитых за ночь дронах. Над Ростовской областью уничтожили 27 беспилотников. Еще восемь сбили над Брянской, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской, два — над Курской, один — над Белгородской.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны дроны беспилотники регионы
