Симоньян анонсировала последнее интервью Кеосаяна
Эфир с последним интервью умершего недавно кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна выйдет на телеканале «Россия 1» 28 сентября, сообщила вдова Кеосаяна, генеральный директор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.
«Завтра [28 сентября] выйдет «Судьба человека» с Тиграном на «Россия 1» в 13:00. Запись была сделана незадолго до его болезни», — написала в посте Симоньян.
Она объяснила, что изначально интервью хотели дать в эфир после того, как Кеосаян выйдет из комы.
Кеосаян умер 26 сентября. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж находится в коме, он также перенес клиническую смерть. Телеграм-канал Baza сообщал, что Кеосаян попал в больницу в конце декабря. У него уже было два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.
За свою жизнь Кеосаян снял картины «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018), сериалы «Ялта-45», «Море. Горы. Керамзит» и другие. Он также снимал клипы, например, для певиц Натальи Ветлицкой и Ирины Аллегровой. Кроме того, он вел некоторые шоу на РЕН ТВ и НТВ.
Кеосаян вел авторское политическое шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ с сентября 2016 года до конца 2024 года, в котором в сатирическом ключе анализировал события мировой политики.
