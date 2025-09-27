Симоньян анонсировала последнее интервью Кеосаяна

Тигран Кеосаян (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Эфир с последним интервью умершего недавно кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна выйдет на телеканале «Россия 1» 28 сентября, сообщила вдова Кеосаяна, генеральный директор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

«Завтра [28 сентября] выйдет «Судьба человека» с Тиграном на «Россия 1» в 13:00. Запись была сделана незадолго до его болезни», — написала в посте Симоньян.

Она объяснила, что изначально интервью хотели дать в эфир после того, как Кеосаян выйдет из комы.

Кеосаян умер 26 сентября. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж находится в коме, он также перенес клиническую смерть. Телеграм-канал Baza сообщал, что Кеосаян попал в больницу в конце декабря. У него уже было два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.

За свою жизнь Кеосаян снял картины «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018), сериалы «Ялта-45», «Море. Горы. Керамзит» и другие. Он также снимал клипы, например, для певиц Натальи Ветлицкой и Ирины Аллегровой. Кроме того, он вел некоторые шоу на РЕН ТВ и НТВ.

Кеосаян вел авторское политическое шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ с сентября 2016 года до конца 2024 года, в котором в сатирическом ключе анализировал события мировой политики.