Стали известны дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном

Симоньян: прощание с Кеосаяном пройдет 28 сентября в Армянской церкви в Москве
Прощание с режиссером начнется 28 сентября в 15:00 мск в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, сообщила супруга умершего Маргарита Симоньян. Она призвала с пониманием отнестись к мерам безопасности на церемонии
Армянский храмовый комплекс, Москва
Армянский храмовый комплекс, Москва (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном начнется 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в 15:00 мск, сообщила супруга умершего Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

«Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности — такие сейчас правила. Спасибо, что молились, что любили и любите его», — написала Симоньян.

Жизнь и карьера Тиграна Кеосаяна. Фото
Фотогалерея 

Кеосаян скончался 26 сентября, ему было 59 лет. О том, что Тигран Кеосаян находится в коме, стало известно в начале января, он пережил клиническую смерть. Как тогда сообщала Симоньян, у режиссера давно существуют серьезные проблемы с сердцем — в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. В июле Симоньян отметила, что улучшения в его состоянии не наступает.

Кеосаян и Симоньян поженились 3 марта 2022 года, до этого они десять лет состояли в отношениях. У пары трое детей. Ранее Кеосаян был женат на актрисе Алене Хмельницкой, в их браке родилось двое детей.

Кеосаян родился 4 января 1966 года в семье режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. Кинокарьера Кеосаяна началась в 1992 году с полнометражной криминальной мелодрамы «Катька и Шиз», предшественницей которой стала короткометражка «Солнечный берег». Среди его известных работ — фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!», а также сериалы «Ялта-45» и «Море. Горы. Керамзит».

С 2007-го режиссер работал на телевидении: он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международной пилорамы» (последний выпуск с ним вышел 21 декабря прошлого года) на НТВ и др.

Егор Алимов
Тигран Кеосаян Маргарита Симоньян прощание Москва Армянская апостольская церковь
Тигран Кеосаян фото
Тигран Кеосаян
режиссер, телеведущий
4 января 1966 года
