 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

В России зарплаты госслужащих и дипломатов выросли на 7,6%

Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Зарплаты российских госслужащих, включая дипломатов, выросли в соответствии с подписанным ранее президентом Владимиром Путиным указом.

Согласно документу, с 1 октября 2025 года размеры месячных окладов будут увеличены в 1,076 раза, то есть на 7,6%. Повышение коснется как сотрудников Министерства иностранных дел и зарубежных представительств, так и федеральных государственных гражданских служащих в зависимости от должностей, классных чинов и дипломатических рангов.

Росстат сообщил ранее, что в 2022 году (более свежих данных не публиковалось) среднемесячная заработная плата гражданских служащих в госорганах составила 79,8 тыс. руб.

В центральных аппаратах федеральных органов показатель достиг 197 тыс. руб., в территориальных управлениях федеральных органов — 61,5 тыс. руб. В региональных госорганах среднемесячная зарплата составила 91,1 тыс. руб., а муниципальных служащих — 58,3 тыс. руб.

Для сравнения, средняя заработная плата сотрудников компаний в 2022 году составляла 65,3 тыс. руб. Более свежие данные пока не публиковались.

Указ также предусматривает округление окладов и дополнительных выплат до целого рубля в сторону увеличения.

Эксперты РАН предложили реформу зарплат чиновников в России
Экономика
Песчаная копия фонтана &laquo;Мерлион&raquo; (морской лев)&nbsp;&mdash; символ Сингапура

Кроме того, с 1 октября 2025 года оклады военных и сотрудников ряда государственных структур выросли на 7,6%. Это коснулось военнослужащих по контракту и по призыву, сотрудников войск Национальной гвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, а также лиц, имеющих специальные звания полиции.

Рост окладов предусмотрен и для сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и руководителей в органах фельдъегерской связи.

Вместе с тем 1 октября зарплаты отдельных категорий бюджетников проиндексировали на 7,6%. Повышение затронуло сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральны госорганов, а также гражданского персонала воинских частей и других категорий. На это в федеральном бюджете на три года, включая 2025-й, предусмотрено 30,8 млрд руб.

Власти запланировали индексацию зарплат «неуказным» бюджетникам
Экономика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Что касается среднего уровня зарплат по России, в этом году их рост, по данным главы Банка России Кирилла Тремасова, составил около 15%. По информации Росстата, средняя зарплата в апреле 2025-го составила 99,4 тыс. руб. до вычета налогов, а двумя годами ранее — 72,5 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
госслужащие индексация чиновники Владимир Путин зарплата чиновников оклад
Материалы по теме
Власти запланировали индексацию зарплат «неуказным» бюджетникам
Экономика
Краснодарские власти ответили учителю о зарплате в 90 тыс. руб.
Общество
В Госдуме напомнили, кого коснется индексация зарплат с 1 октября
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
В США появился новый визовый сбор с туристов «за добросовестность» Политика, 03:30
Американка выиграла джекпот в $300 тыс. благодаря ошибке кассира Общество, 03:17
Сенат США не смог принять ни один закон о финансировании правительства Политика, 03:06
В России зарплаты госслужащих и дипломатов выросли на 7,6% Общество, 03:01
Дуров предложил искать свое решение в загадке о двух стульях Общество, 02:49
Самолет немецких ВВС обстреляли пиротехникой после взлета с авиабазы Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В приложениях банков начнет появляться спецкнопка против мошенников Финансы, 02:30
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе Политика, 02:28
Дуров рассказал, что верит рост биткоина до $1 млн Политика, 02:10
У части россиян появилась возможность взять кредитные каникулы Финансы, 02:00
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа на $40 трлн Политика, 01:50
Newsweek узнал о перебросе «охотников за подлодками» США к границе России Политика, 01:38
Зарплаты российских военных выросли почти на 8% Финансы, 01:31