В России зарплаты госслужащих и дипломатов выросли на 7,6%
Зарплаты российских госслужащих, включая дипломатов, выросли в соответствии с подписанным ранее президентом Владимиром Путиным указом.
Согласно документу, с 1 октября 2025 года размеры месячных окладов будут увеличены в 1,076 раза, то есть на 7,6%. Повышение коснется как сотрудников Министерства иностранных дел и зарубежных представительств, так и федеральных государственных гражданских служащих в зависимости от должностей, классных чинов и дипломатических рангов.
Росстат сообщил ранее, что в 2022 году (более свежих данных не публиковалось) среднемесячная заработная плата гражданских служащих в госорганах составила 79,8 тыс. руб.
В центральных аппаратах федеральных органов показатель достиг 197 тыс. руб., в территориальных управлениях федеральных органов — 61,5 тыс. руб. В региональных госорганах среднемесячная зарплата составила 91,1 тыс. руб., а муниципальных служащих — 58,3 тыс. руб.
Для сравнения, средняя заработная плата сотрудников компаний в 2022 году составляла 65,3 тыс. руб. Более свежие данные пока не публиковались.
Указ также предусматривает округление окладов и дополнительных выплат до целого рубля в сторону увеличения.
Кроме того, с 1 октября 2025 года оклады военных и сотрудников ряда государственных структур выросли на 7,6%. Это коснулось военнослужащих по контракту и по призыву, сотрудников войск Национальной гвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, а также лиц, имеющих специальные звания полиции.
Рост окладов предусмотрен и для сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и руководителей в органах фельдъегерской связи.
Вместе с тем 1 октября зарплаты отдельных категорий бюджетников проиндексировали на 7,6%. Повышение затронуло сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральны госорганов, а также гражданского персонала воинских частей и других категорий. На это в федеральном бюджете на три года, включая 2025-й, предусмотрено 30,8 млрд руб.
Что касается среднего уровня зарплат по России, в этом году их рост, по данным главы Банка России Кирилла Тремасова, составил около 15%. По информации Росстата, средняя зарплата в апреле 2025-го составила 99,4 тыс. руб. до вычета налогов, а двумя годами ранее — 72,5 тыс. руб.
