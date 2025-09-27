 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские военные заняли три села в ДНР и Днепропетровской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Среди взятых под контроль сел — Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое в Днепропетровской области. Также Минобороны сообщило, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР российские военные заняли 1,1 кв. км
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Дерилово и Майское на территории Донецкой народной республики (ДНР), а также Степовое в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дерилово взяло под контроль подразделение группировки войск «Запад», Майское — подразделение группировки войск «Юг», Степовое — подразделение группировки войск «Восток».

Дерилово и Майское находятся в Краматорском районе ДНР. Дерилово расположено примерно в 117 км от Донецка на север по прямой, а Майское — в 70 км. Степовое находится примерно в 100 км на запад от Донецка.

Также в Минобороны сообщили, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР российские военные заняли 1,1 кв. км территории.

Минобороны сообщило о контроле над Юнаковкой в Сумской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

26 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Накануне Минобороны сообщило о завершающем этапе взятия под контроль Кировска в ДНР. Город находится примерно в 94 км на северо-восток от Донецка. 23 сентября в Минобороны сообщили о взятии российской армией под контроль села Переездное.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
ДНР Днепропетровская область Минобороны населенные пункты
Материалы по теме
Минобороны сообщило о контроле над Юнаковкой в Сумской области
Политика
В Минобороны заявили о постепенном взятии под контроль Кировска в ДНР
Политика
Российские войска за сутки взяли под контроль 115 зданий в Купянске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
ФБР уволило работников, преклонивших колено на акции после гибели Флойда Политика, 13:48
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Асада по делу 14-летней давности Политика, 13:19
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Экс-постпред предложил запросить ЮНЕСКО о «правовой аномалии» Байкала Общество, 13:10
Стали известны дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном Общество, 13:07
Клуб АПЛ уволил главного тренера после провального старта сезона Спорт, 12:59
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Семь рейсов в аэропорту Вильнюса задержали из-за беспилотников Общество, 12:48
Дегтярев назвал прецедентом и ориентиром для МОК восстановление ПКР Спорт, 12:44
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Лукашенко раскрыл, что они с Путиным обсуждали на переговорах Политика, 12:29
Агент Кузнецова опроверг сообщения о переходе хоккеиста в «Металлург» Спорт, 12:22