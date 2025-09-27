Российские военные заняли три села в ДНР и Днепропетровской области

Среди взятых под контроль сел — Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое в Днепропетровской области. Также Минобороны сообщило, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР российские военные заняли 1,1 кв. км

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Дерилово и Майское на территории Донецкой народной республики (ДНР), а также Степовое в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дерилово взяло под контроль подразделение группировки войск «Запад», Майское — подразделение группировки войск «Юг», Степовое — подразделение группировки войск «Восток».

Дерилово и Майское находятся в Краматорском районе ДНР. Дерилово расположено примерно в 117 км от Донецка на север по прямой, а Майское — в 70 км. Степовое находится примерно в 100 км на запад от Донецка.

Также в Минобороны сообщили, что за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР российские военные заняли 1,1 кв. км территории.

26 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Накануне Минобороны сообщило о завершающем этапе взятия под контроль Кировска в ДНР. Город находится примерно в 94 км на северо-восток от Донецка. 23 сентября в Минобороны сообщили о взятии российской армией под контроль села Переездное.