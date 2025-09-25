В Минобороны заявили о постепенном взятии под контроль Кировска в ДНР
Российские военные завершают взятие под контроль города Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой народной республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города», — говорится в сообщении.
Кировск находится в 115 км от Донецка. По состоянию на 1 января 2013 года численность населения города составляла 2650 человек.
Кроме того, как отметили в Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Храповщина и Юнаковка Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково и Волчанск Харьковской области, добавили в ведомстве.
23 сентября в Минобороны сообщили о взятии под контроль села Переездное в ДНР. 22 сентября в ведомстве сообщили о взятии Калиновского в Днепропетровской области.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов