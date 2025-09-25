 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Минобороны заявили о постепенном взятии под контроль Кировска в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные завершают взятие под контроль города Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой народной республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города», — говорится в сообщении.

Кировск находится в 115 км от Донецка. По состоянию на 1 января 2013 года численность населения города составляла 2650 человек.

Кроме того, как отметили в Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Храповщина и Юнаковка Сумской области.

Минобороны сообщило об уничтожении 18 катеров ВСУ за сутки
Политика

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково и Волчанск Харьковской области, добавили в ведомстве.

23 сентября в Минобороны сообщили о взятии под контроль села Переездное в ДНР. 22 сентября в ведомстве сообщили о взятии Калиновского в Днепропетровской области.

