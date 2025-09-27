Минобороны отчиталось о 55 сбитых за ночь дронах
В ночь на 27 сентября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.
Большинство дронов сбили над Ростовской областью — ПВО отработала по 27 беспилотникам. Еще восемь пришлись на Брянскую областью, по шесть сбили над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской, два — над Курской, один — над Белгородской.
За указанный период представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о трех аэропортах, где приостановили прием и выпуск воздушных судов: в Волгограде, Астрахани и Казани.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, в Татарстане МЧС в приложении объявило о ней в 05:18 мск, в Волгоградской области — 00:13 мск.
Кроме того губернаторы Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей незадолго до сообщения Минобороны сообщили о последствиях ночного налета, включая разрушения и возгорания. Однако, как подчеркнули главы регионов, никто не пострадал.
