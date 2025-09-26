В Курской области при ударе дрона ранен 66-летний мирный житель

Фото: Владислав Домнич / Shutterstock

При ударе дрона в Курской области ранения получил 66-летний мужчина, сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



Взрыв произошел в деревне Гирьи Беловского района. «Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки», — написал губернатор.



Врачи оценили состояние раненого как средней тяжести.



Хинштейн призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности и не рисковать собой.

До того днем Хинштейн сообщил о ранении работницы агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Рыльского района. Губернатор напомнил, что атака БПЛА на предприятие произошла 25 сентября, однако о пострадавшей стало известно лишь сегодня, так как женщина не сразу обратилась к врачам.

Она получила минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения правой руки.