В Курской области при ударе дрона ранен 66-летний мирный житель
При ударе дрона в Курской области ранения получил 66-летний мужчина, сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Взрыв произошел в деревне Гирьи Беловского района. «Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки», — написал губернатор.
Врачи оценили состояние раненого как средней тяжести.
Хинштейн призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности и не рисковать собой.
До того днем Хинштейн сообщил о ранении работницы агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Рыльского района. Губернатор напомнил, что атака БПЛА на предприятие произошла 25 сентября, однако о пострадавшей стало известно лишь сегодня, так как женщина не сразу обратилась к врачам.
Она получила минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения правой руки.
