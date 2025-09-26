 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Курской области при ударе дрона ранен 66-летний мирный житель

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Домнич / Shutterstock
Фото: Владислав Домнич / Shutterstock

При ударе дрона в Курской области ранения получил 66-летний мужчина, сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Взрыв произошел в деревне Гирьи Беловского района. «Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки», — написал губернатор.

Врачи оценили состояние раненого как средней тяжести.

Хинштейн призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности и не рисковать собой.

Залужный назвал слишком высокой для ВСУ цену вторжения в Курскую область
Политика
Валерий Залужный

До того днем Хинштейн сообщил о ранении работницы агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Рыльского района. Губернатор напомнил, что атака БПЛА на предприятие произошла 25 сентября, однако о пострадавшей стало известно лишь сегодня, так как женщина не сразу обратилась к врачам.

Она получила минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения правой руки.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Софья Полковникова
Александр Хинштейн Курская область мирный житель
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
При атаке дрона на жилой дом в Белгороде пострадал мирный житель
Политика
Мирный житель погиб в результате атаки дрона в Белгородской области
Политика
Мирный житель погиб из-за атаки дроном машины в Шебекино
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Ученые предположили, останки какого «монстра» нашли на пляже на Курилах Общество, 16:52
У прилетевшего во Внуково Джейсона Деруло пропал багаж Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
В Москве завершили реставрацию «Миллионного моста» - акведука в Ростокино Недвижимость, 16:44
Microsoft отключила ЦАХАЛ от сервиса Azure из-за слежки за палестинцами Политика, 16:35
Первое заседание по ставке в новом году ЦБ проведет в пятницу, 13-го Финансы, 16:33
Финскому спа-центру грозит банкротство после закрытия границ с Россией Бизнес, 16:32
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Генсек РФС предложил позвать на ЧМ-2026 Путина вместе со сборной России Спорт, 16:31
Минобороны показало кадры боя и уничтожения безэкипажных катеров ВСУ Политика, 16:25
Правые в Австрии увидели «окно возможностей» с Россией из-за Трампа Политика, 16:23
Аршавин подал в суд на Барановскую Спорт, 16:16
На кинокритика Антона Долина завели дело о нарушении закона об иноагентах Политика, 16:15
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Зеленский сообщил о нарушении дронами Венгрии границ Украины Политика, 16:08