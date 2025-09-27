 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Волгоградский и Ростовский губернаторы вслед за Брянским заявили о БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

В Волоградской и Ростовской областях отражены атаки беспилотников, сообщили главы регионов Андрей Бочаров и Юрий Слюсарь.

В Волгоградской области противовоздушная оборона отразила налет, однако упавшие обломки БПЛА повредили два нестационарных торговых объекта в Красноармейском районе Волгограда. По информации губернатора, никто не пострадал.

В Ростовской области дроны сбили сразу в шести районах региона: Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском.

Слюсарь сообщил, что в Кашарском районе «между населенными пунктами» загорелась трава, но пожар уже потушили. Возгорание также началось и в другом районе — Тарасовском. Там огонь тушили на оборудовании газораспределительной станции.

«Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали», — резюмировал Слюсарь.

Воронежский губернатор Александр Гусев также рассказал об отражении воздушной атаки: на территории четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотников.

Слюсарь рассказал об отражении атаки дронов в Ростовской области
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Незадолго до сообщений из Волоградской и Ростовской областей губернатор Брянской Александр Богомаз сообщил об атаке на город Стародуб в его регионе. 

Один из беспилотников упал рядом жилым домом, из-за чего жителей эвакуировали. Другой дрон повредил кровлю в многоквартирном доме. Идет ли речь о том же здании, или нет, Богомаз не уточнил, но добавил, что никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Волгоградская область Ростовская область Юрий Слюсарь Андрей Бочаров
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
