Волгоградский и Ростовский губернаторы вслед за Брянским заявили о БПЛА
В Волоградской и Ростовской областях отражены атаки беспилотников, сообщили главы регионов Андрей Бочаров и Юрий Слюсарь.
В Волгоградской области противовоздушная оборона отразила налет, однако упавшие обломки БПЛА повредили два нестационарных торговых объекта в Красноармейском районе Волгограда. По информации губернатора, никто не пострадал.
В Ростовской области дроны сбили сразу в шести районах региона: Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском.
Слюсарь сообщил, что в Кашарском районе «между населенными пунктами» загорелась трава, но пожар уже потушили. Возгорание также началось и в другом районе — Тарасовском. Там огонь тушили на оборудовании газораспределительной станции.
«Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали», — резюмировал Слюсарь.
Воронежский губернатор Александр Гусев также рассказал об отражении воздушной атаки: на территории четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотников.
Незадолго до сообщений из Волоградской и Ростовской областей губернатор Брянской Александр Богомаз сообщил об атаке на город Стародуб в его регионе.
Один из беспилотников упал рядом жилым домом, из-за чего жителей эвакуировали. Другой дрон повредил кровлю в многоквартирном доме. Идет ли речь о том же здании, или нет, Богомаз не уточнил, но добавил, что никто не пострадал.
