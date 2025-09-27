Посольство России в Лондоне предупредило об ответе при хищении активов

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае реализации европейскими странами планов по экспроприации российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Лондоне.

В диппредставительстве также отметили, что такие действия невозможно оправдать с юридической точки зрения, а любые операции с российскими активами без согласия собственника недопустимы. Посольство подчеркнуло, что предложения направить эти средства на военные нужды Украины способствуют продолжению конфликта и говорят об участии в нем Запада.

Там, как говорится в заявлении, изначально противоправно заморозили российские резервы, а затем стали использовать доходы от них. Теперь европейские лидеры пытаются предложить подменить их сомнительными «долговыми обязательствами с нулевой доходностью».

Идею предоставления Киеву «репарационного кредита», основанного на средствах замороженных российских активов, предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией», с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать.

По данным Reuters, Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «репарационного кредита». Окончательный размер займа определят после оценки Международным валютным фондом (МВФ) финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, предлагал Евросоюзу предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов. Кредит, по его мнению, нужно использовать исключительно для закупки военной техники Украине, а не для покрытия расходов общего бюджета страны.

Президент России Владимир Путин называл кражей использование российских замороженных активов. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами Москвы воровством.