Посольство России в Лондоне предупредило об ответе при хищении активов
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае реализации европейскими странами планов по экспроприации российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Лондоне.
В диппредставительстве также отметили, что такие действия невозможно оправдать с юридической точки зрения, а любые операции с российскими активами без согласия собственника недопустимы. Посольство подчеркнуло, что предложения направить эти средства на военные нужды Украины способствуют продолжению конфликта и говорят об участии в нем Запада.
Там, как говорится в заявлении, изначально противоправно заморозили российские резервы, а затем стали использовать доходы от них. Теперь европейские лидеры пытаются предложить подменить их сомнительными «долговыми обязательствами с нулевой доходностью».
Идею предоставления Киеву «репарационного кредита», основанного на средствах замороженных российских активов, предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией», с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать.
По данным Reuters, Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «репарационного кредита». Окончательный размер займа определят после оценки Международным валютным фондом (МВФ) финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, предлагал Евросоюзу предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов. Кредит, по его мнению, нужно использовать исключительно для закупки военной техники Украине, а не для покрытия расходов общего бюджета страны.
Президент России Владимир Путин называл кражей использование российских замороженных активов. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами Москвы воровством.
Читайте РБК в Telegram.
В Киргизии досрочно распустили парламент
Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию
«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины
Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»
Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов
Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол
В Шереметьево столкнулись два самолета
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов