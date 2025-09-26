МИД ввел санкции против Британии и назвал ее меры «тришкиным кафтаном»

Под ограничения попали более семи человек. В перечень вошли британские чиновники и сотрудничающие с британскими аналитическими и консалтинговыми центрами граждане третьих стран. Им запретили въезд в Россию

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство иностранных дел приняло решение ввести ответные санкции против представителей истеблишмента и «экспертного» сообщества Великобритании. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИДа.

«В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский «стоп-лист» дополнительной группы представителей политического истеблишмента и «экспертного» сообщества Великобритании», — говорится в сообщении.

Выполнение британским правительством социальных обязательств перед своими гражданами «с каждым месяцем все сильнее напоминает «тришкин кафтан», говорится на сайте МИДа.

В список лиц, против которых ведомство ввело санкции, вошли семь человек. МИД объяснил, что они занимались «агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений», а также были причастны «к подрывной работе Лондона на российском направлении», в том числе к «фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации».

В перечне указаны британские чиновники, а также сотрудничающие с британскими аналитическими и консалтинговыми центрами граждане третьих стран, которым теперь запрещен въезд в Россию. Среди них депутат палаты общин Дэвид Дуган, замминистра финансов Эмма Рейнолдс. Также в список внесены несколько представителей Управления по применению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании.

Ранее, 19 сентября, Великобритания расширила перечень санкций против России. В него вошли, в частности, предприниматели Отар Парцхаладзе и Леван Васадзе, IT-компания «Аеза Групп» и вертолетная компания HeliCo Group. Ограничения тогда также ввели против судов «Бавлы» и «Каракуз».

Судам запретили доступ в британские порты, Лондон счел их причастными к перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третьи страны.

Активы физлиц и компаний на территории Великобритании подлежат заморозке, им запретили предоставлять определенные услуги. Васадзе и Парцхаладзе также теперь запрещен въезд в Великобританию.

В прошлый раз Лондон ужесточал санкции против Москвы 12 сентября. Москва считает санкции западных стран незаконными.