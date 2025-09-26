 Перейти к основному контенту
МИД ввел санкции против Британии и назвал ее меры «тришкиным кафтаном»

Сюжет
Война санкций
Под ограничения попали более семи человек. В перечень вошли британские чиновники и сотрудничающие с британскими аналитическими и консалтинговыми центрами граждане третьих стран. Им запретили въезд в Россию
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство иностранных дел приняло решение ввести ответные санкции против представителей истеблишмента и «экспертного» сообщества Великобритании. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИДа.

«В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский «стоп-лист» дополнительной группы представителей политического истеблишмента и «экспертного» сообщества Великобритании», — говорится в сообщении.

Выполнение британским правительством социальных обязательств перед своими гражданами «с каждым месяцем все сильнее напоминает «тришкин кафтан», говорится на сайте МИДа.

В список лиц, против которых ведомство ввело санкции, вошли семь человек. МИД объяснил, что они занимались «агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений», а также были причастны «к подрывной работе Лондона на российском направлении», в том числе к «фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации».

В перечне указаны британские чиновники, а также сотрудничающие с британскими аналитическими и консалтинговыми центрами граждане третьих стран, которым теперь запрещен въезд в Россию. Среди них депутат палаты общин Дэвид Дуган, замминистра финансов Эмма Рейнолдс. Также в список внесены несколько представителей Управления по применению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании.

Кремль отреагировал на планы ЕК изменить механизм продления санкций
Политика
Дмитрий Песков

Ранее, 19 сентября, Великобритания расширила перечень санкций против России. В него вошли, в частности, предприниматели Отар Парцхаладзе и Леван Васадзе, IT-компания «Аеза Групп» и вертолетная компания HeliCo Group. Ограничения тогда также ввели против судов «Бавлы» и «Каракуз».

Судам запретили доступ в британские порты, Лондон счел их причастными к перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третьи страны.

Активы физлиц и компаний на территории Великобритании подлежат заморозке, им запретили предоставлять определенные услуги. Васадзе и Парцхаладзе также теперь запрещен въезд в Великобританию.

В прошлый раз Лондон ужесточал санкции против Москвы 12 сентября. Москва считает санкции западных стран незаконными.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

