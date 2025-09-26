 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Минск не увидел «бездумной гонки вооружений» в размещении «Орешника»

Максим Рыженков
Максим Рыженков (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Белоруссия была вынуждена разместить на своей территории российские баллистические ракеты «Орешник», чтобы гарантировать безопасность, а не ради конфронтации или гонки вооружений, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, передает «Белта».

«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию», — сказал Рыженков.

Он подчеркнул, что Белоруссия действует сугубо согласно международному праву и положениям Договора о нераспространении ядерного оружия.

По словам Рыженкова, в условиях утраты доверия и игнорирования озабоченности Белоруссии, ядерное оружие становится последним сдерживающим фактором. Он призвал к созданию универсальных и надежных гарантий безопасности, чтобы избежать дальнейшей ядерной эскалации.

Песков ответил на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Банковой
Политика
Александр&nbsp;Лукашенко

В начале июля президент республики Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» разместят на территории Белоруссии к концу 2025 года.

В декабре 2024 года Лукашенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о размещении на территории республики современных российских систем вооружений, включая «Орешник». Путин тогда заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 года.

Софья Полковникова
«Орешник» Белоруссия гонка вооружений
